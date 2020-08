Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, colpo di scena: l’indiscrezione è appena arrivata, l’ultimo retroscena.

È una delle coppia più chiacchierate dell’estate 2020…o dovremmo dire ‘ex coppie’? Si, perché della presunta rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser se ne è parlato davvero moltissimo. Soprattutto in ragione del fatto che, fino a pochissimo tempo fa, i due si mostravano più uniti e affiatati che mai. Ma cosa è successo davvero tra la bellissima sorella di Belen e il suo fidanzato? Di notizie certe, al momento, non se ne hanno, poiché i diretti interessati non hanno mai parlato, fatta eccezione per alcune stories di Ignazio, nelle quali ha smentito il presunto flirt con l’attrice Anna Safroncik. Ma mentre i fan si chiedono se è davvero crisi tra di loro, arriva un’ultima indiscrezione. A lanciarla è Dagospia. Scopriamo cosa ha ‘spifferato’!

“Potevano due celebrità del calibro di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non riservarci un colpo di scena in questa virulenta fine estate? Dopo litigi, tira e molla continui e addii definitivi, la coppia più trucida del Just Cavalli di Porto Cervo sta per ricomporsi”. È quanto ha riportato Dagospia proprio qualche ora fa, in merito alla coppia formata dalla splendida argentina e il bel Moser. I due si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip e, da quel momento, non si sono mai separati. Questa estate, però, per la prima volta sono circolate voci di una ‘crisi’ tra i due. Voci che né Cecilia né Ignazio hanno smentito o confermato. Ma, secondo Dagospia, la ‘rottura’ tra i due si starebbe per ricomporre.

In attesa di conferme e notizie ufficiali, cosa pensate di questo possibile ritorno di fiamma?Vi piacerebbe rivedere Ignazio e Cecilia insieme?