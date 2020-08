Barbara D’Urso, retroscena inatteso: brutta notizia per la conduttrice

Retroscena inatteso su Barbara D’Urso, è in arrivo una brutta notizia per la conduttrice e per tutti i suoi fan: ecco di che cosa si tratta

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La napoletana riesce ad ottenere sempre un numero di ascolti altissimo e ormai è divenuto un volto di punta della rete del Biscione. La D’Urso, inoltre, detiene il record del maggior numero di programmi condotti contemporaneamente. I suoi programma di maggior successo sono sicuramente Pomeriggio Cinque, Live – Non è la D’Urso e dq qualche anno anche il Grande Fratello, che la conduttrice ha riportato in auge. La D’Urso è anche una delle conduttrici più seguite sui social, in particolare su Instagram, dove conta più di due milioni di seguaci.

Barbara D’Urso, retroscena inatteso: la brutta notizia

Vacanze finite per la D’Urso: dopo aver infiammato tutti i social network con le foto al mare e in costume, la conduttrice è tornata a Milano per occuparsi nuovamente di lavoro. Se Pomeriggio Cinque resta uno dei capisaldi della rete del Biscione ed è pronto a tornare in onda e a far compagnia ai telespettatori italiani, non si può dire lo stesso per gli altri programmi. Secondo quanto riportato da Dagospia, Domenica Live sarebbe fortemente in bilico. Il programma della D’Urso potrebbe essere sostituito.

Ovviamente si tratta di un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. La notizia, però, circola già da alcuni anni nei corridoi di Mediaset. Il programma domenicale della D’Urso ha già subito un cambio di orario, slittando al tardo pomeriggio. La competizione con la Venier iniziava ad essere delicata e per questo motivo la rete del Biscione ha deciso di correre ai ripari. Adesso, però, la trasmissione rischia di essere definitivamente cancellata dai palinsesti della rete.