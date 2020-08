GF Vip, Antonella Elia opinionista: “Io al suo posto sarei stata meglio!”, la frecciatina arriva proprio da lei, attraverso Instagram.

Manca davvero poco all’inizio di una nuova scoppiettante edizione del Grande Fratello Vip! Si tratta della quinta, per quanto riguarda la versione dedicata ai personaggi famosi. La prima puntata andrà in onda lunedì 14 settembre e, come per la scorsa edizione, anche stavolta ci sarà il doppio appuntamento settimanale: lunedì e venerdì sera! Anche per la conduzione nessuna novità: Alfonso Signorini sarà al timone del reality per la seconda volta consecutiva. Affiancato da chi? Ebbene, qui arriva la prima grande novità. Insieme a Pupo, presente anche nella quarta edizione, ci sarà Antonella Elia, che abbiamo visto al Gf Vip 4 in qualità di concorrente. Sarà proprio lei la nuova opinionista del reality più spiato della tv. Una scelta che a molti ha fatto piacere, ma c’è chi ha avuto da ridire. Come una nota opinionista ed influencer, che non ha dubbi: “Io al suo posto sarei stata sicuramente meglio!”, ecco di chi si tratta.

GF Vip, Antonella Elia opinionista: “Io al suo posto sarei stata meglio!”, la frecciatina di Karina Cascella sui social

“Penso che io al suo posto sarei stata sicuramente meglio! Ho tanti difetti lo so…ma so bene quali sono i miei pregi. Sono perfetta per un ruolo del genere.“ È quanto ha dichiarato poco fa Karina Cascella, attraverso le sue Instagram Stories. Alla bella napoletana, infatti, è stato chiesto cosa ne pensasse della Elia nel ruolo di opinionista al GF Vip 5, e la Cascella non ha avuto dubbi, manifestando chiaramente la sua opinione. Ecco la sua risposta:

In alcune stories successive, Karina ammette che col suo discorso porebbe risultare ‘presuntuosa’, ma ribadisce: “È quello che penso, sicuramente sono un po’ presuntuosa e anche un po’ sfacciata…Però io sarei perfetta in quel ruolo lì, ho i tempi televisivi, la battuta pronta, sono cattiva al punto giusto ‘tra virgolette, so accendere quella miccia che serve quando la situazione è piatta…”. E conclude con una frecciatina poco velata alal Elia: “Non c’entra niente con me, non c’è paragone..”

Che dire, come sempre Karina dimostra di non avere peli sulla lingua e di non avere problemi nell’esprimere la sua opinione e di rispondere anche alle domande meno ‘comode’. E voi, cosa pensate delle parole della Cascella? Siete d’accordo col suo pensiero?