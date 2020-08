Uomini e Donne, Gemma Galgani lascia di stucco: il nuovo ‘ritocchino’

Uomini e Donne, Gemma Galgani lascia nuovamente tutti di stucco: il nuovo ‘ritocchino’ che sta facendo molto mormorare il web e i protagonisti del programma

Uomini e Donne è sicuramente uno dei programmi più amati dai telespettatori italiani, sia nella versione classica che in quella Over. Il format non è potuto andare in onda nella maniera classica, ma è stata proposta una versione ‘Digital‘. Alcuni dei tronisti, tra cui Gemma Galgani e Giovanna Abate, decisero di poter continuare le loro conoscenze attraverso delle chat. Il format ha avuto un enorme successo nella nuova forma, e Giovanna e Gemma hanno acquistato un enorme favore da parte del pubblico. Con la ripresa della versione classica in studio con il trono misto, il programma ha riacquistato lo charme che nell’ultimo periodo aveva perduto. In particolare proprio Gemma e Giovanna hanno reso il trono misto particolarmente interessante, Giovanna grazie alla conoscenza con l’alchimista e Gemma con la sua relazione con il giovanissimo Nicola Vivarelli.

Proprio in merito al ritorno in studio se ne sono dette di ogni colore, soprattutto per la fine del rapporto tra Gemma e Nicola. Quasi nessuno aveva creduto nel loro rapporto e dopo qualche mese effettivamente i due si sono lasciati, anche se le motivazioni non sono mai state rese note. Sul profilo ufficiale Instagram del programma sono state rese note alcune importanti novità. Pare che la dama tornerà nel programma per presentare qualcuno, anche se non è chiaro chi presenterà, ha forse un nuovo amore?

“Ho fatto il lifting”, questa è stata la dichiarazione Gemma Galgani che ha aperto le registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne. Le anticipazioni del Vicolodellenews, hanno svelato il grande segreto della dama di Torino. A quanto pare non sembrerebbe essere un nuovo amore, come si era sospettato, ma riguarderebbe proprio lei stessa la fatidica presentazione. Pare che la dama volesse fare una sorpresa a Nicola e per questo motivo lo avrebbe lasciato, anche se ancora non è chiaro il perché di questo gesto. Sempre secondo le talpe del Vicolo, la Galgani sembrerebbe aver voluto correggere le rughe sui punti più esposti: collo e viso. Insomma pare proprio che da settembre vedremo una nuova Gemma, più ‘giovane’ e con meno rughe! Non ci resta che aspettare le nuove puntate in onda da lunedì prossimo.