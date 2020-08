La principessa Diana Spencer era solo un adolescente quando sposò Carlo d’Inghilterra, eppure faceva un lavoro molto semplice: sapete quale?

Conosciuta da molti semplicemente come “Lady D”, la Principessa Diana era la figlia minore del Conte Spencer e della consorte. Nata il 1 Luglio del 1961 a Sandringham, in quella che era una delle famiglie più antiche e illustri della Gran Bretagna, fortemente connessa con la Regina. I genitori desideravano molto un maschio che tramandasse il cognome e a cui passare il titolo poiché, prima di Lady Diana, avevano perso un bambino a poche ore dalla nascita. Per questo motivo il suo nome fu scelto con molto ritardo, tutti si aspettavano un maschietto e, alla fine, fu chiamata Diana Frances in onore di un’antenata della madre e del padre. Lady Diana crebbe a Sandringham e visse per un periodo a Londra, poco dopo il divorzio dei genitori. Fu istruita a Riddlesworth Hall e poi a alla New School di West Heath proprio come si addiceva alla figlia di una famiglia nobiliare. Nonostante il suo titolo e il patrimonio dei genitori, Lady Diana, appena diciottenne, faceva vari tipi di lavoro prima di sposare il futuro Re d’Inghilterra.

Lady Diana, la Principessa del popolo: ecco dove ha lavorato prima di sposare il futuro Re

La sua formazione fu perfezionata presso l’Institut Alpin Videmanette, scuola di buone maniere che si trova in Svizzera, frequentata dalle signorine di buona famiglia per imparare il galateo e l’etichetta. Lady Diana era, tra le altre cose, un’ottima nuotatrice e aveva una grande inclinazione per la musica. Il suo carattere dolce e timido la rendevano perfetta per svolgere un lavoro a contatto con i bambini e così fu. La Principessa, dopo essere stata la Governante di sua sorella Sarah e aver lavorato perfino come Hostess alle feste, trovò un impiego all’asilo Young England come assistente per l’infanzia. Quando la direttrice si accorse della sua grande sensibilità la assunse a tempo pieno e così Lady Diana si destreggiava tra l’asilo e il lavoro di tata per una famiglia americana.

Sembra incredibile da immaginare, che una donna come la Principessa Diana abbia svolto un lavoro come quello di tata o governante, prima di diventare la futura Regina d’Inghilterra. Eppure, il suo carattere mite e la sua dolcezza hanno sempre conquistato chiunque l’abbia conosciuta, per questo non sarà mai dimenticata.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui