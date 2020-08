Rita dalla Chiesa è una delle più apprezzate giornaliste e conduttrici italiane, talentuosa e bellissima ancora oggi, ma com’era da giovane, avete mai visto questo scatto del passato?

Rita Dalla Chiesa, nata nel 1947 a Casoria e figlia del compianto e onorato Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, è una talentuosa conduttrice e giornalista italiana. Molto impegnata nell’ambito sociale, ha particolarmente a cuore l’impegno animalista a cui si dedica con passione. Rita dalla Chiesa ha condotto per molti anni il programma Forum che è tra i più longevi e seguiti della televisione italiana. Sposata con Roberto Cirese negli anni settanta, ha una figlia di nome Giulia. La sua capacità di intrattenere il pubblico con classe ed eleganza la portano a diventare la presentatrice del programma Il ballo delle Debuttanti nel 2008 e a partecipare come giurata all’edizione del 2013 di Miss Italia. Nel 2015 ha condotto, accanto al compianto Fabrizio Frizzi, suo ex marito, La Posta del Cuore. Rita dalla Chiesa è una donna bellissima, di gran classe e piena di grazia, come dimostra in ogni occasione.

Rita dalla Chiesa, lo scatto del passato: com’era da giovane

Sul profilo Instangram di Rita Dalla Chiesa è spuntato uno scatto del passato che ha fatto impazzire i fan. La foto mostra la giornalista da giovanissima con indosso degli occhiali scuri e un sorriso appena accennato. Rita Dalla Chiesa ha condiviso l’immagine con il pubblico, allegando una didascalia in cui si interroga riguardo dove si trovasse e cosa stesse facendo in quel momento. Non sono mancati gli apprezzamenti dei fan, in molti hanno commentato complimentandosi per la sua bellezza. Ad osservare la foto, riportata di seguito, possiamo di sicuro affermare che Rita Dalla Chiesa non è cambiata molto rispetto allo scatto del passato, anzi, sembra che il tempo per lei non sia trascorso affatto.

Che dire, il fascino e la grazia di Rita Dalla Chiesa sono ancora immutati, come dimostra l’immagine in alto, a conferma del fatto che il passare degli anni non l’ha cambiata affatto.