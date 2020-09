Andrea Delogu, l’annuncio inaspettato a La Vita in diretta: è successo alla fine della puntata di ieri.

Una puntata ‘particolare’, quella di ieri de La Vita in diretta Estate. La trasmissione di Rai Uno, infatti, si è ‘raddoppiata’, ed è andata in onda a partire dalle 14.00 , fascia oraria occupata da Io e Te. La trasmissione di Pierluigi Diaco, però, è stata sospesa a causa di un caso di Coronavirus scoperto tra lo staff. Per questo motivo, Andrea Delogu e Marcello Masi hanno iniziato la puntata de La Vita in diretta in anticipo, e non alle 16 e 45 come di consueto. Ma cosa accadrà oggi? Il ‘doppio appuntamento‘ ci sarà anche martedì 1 settembre? Ecco le parole dei conduttori, al termine della puntata di ieri.

Andrea Delogu, l’annuncio inaspettato a La Vita in diretta: “Domani non sappiamo come sarà!”

Una puntata più lunga del previsto, quella di ieri 31 agosto de La vita in diretta estate. Una ‘maratona’, come è stata definita dai conduttori Andrea Delogu e Marcello Masi. A causa dello stop improvviso di Io e te, per via di un caso di Covid nello staff, la trasmissione della Delogu è iniziata in anticipo, alle ore 14. Un doppio spazio, quindi, iniziato proprio con il collegamento con Pierluigi Diaco. Ma cosa accadrà oggi? Io e te andrà in onda regolarmente, dopo gli esiti dei tamponi? I conduttori de la Vita in diretta hanno concluso così la puntata di ieri: “Domani non sappiamo come sarà!“, dichiara Marcello Masi, a cui si aggiunge la Delogu: “Se dovesse essere, vi ringraziamo comunque di accettarci! Domani probabilmente ancora dalle 14, ma vi faremo sapere!”

Insomma, una chiusura all’insegna dell’incertezza, quella della puntata di ieri di La Vita in diretta Estate. Ma, se dovesse essere necessario, Andrea Delogu e Marcello Masi sono prontissimi a tenervi compagnia anche questo pomeriggio.