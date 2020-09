Da giorni sono diverse le voci di una positività all’interno del mondo del giornalismo e adesso è arrivata la conferma dalla nota conduttrice positiva al Coronavirus: “Non è affatto semplice”.

E’ Claudia Mercurio la giornalista risultata positiva al Coronavirus, dopo aver effettuato due test con esito negativo, il terzo ha dato conferma. Claudia è il volto del Mattino Tv e conduttrice del format Il Mattino da Castel di Sangro. La giornalista e conduttrice inizia a toccare i palchi fin dall’infanzia, con saggi di danza a teatro, per poi giungere ad iscriversi alla scuola di teatro. La donna ha anche partecipato al concorso di bellezza Miss Italia, un’esperienza vissuta a pieno, molto forte e impegnativa. Nonostante lo stress affrontato dopo tre anni decide di riscriversi, portando a casa la fascia di Miss Campania. Il suo sogno era quello di fare l’attrice ma quando si è presentata l’opportunità di condurre programmi non ha di certo rifiutato, e da quel momento è iniziata la sua carriera nel mondo della televisione, che l’ha vista alla conduzione di trasmissioni di calcio, e non solo. Negli ultimi giorni, si vociferava di una positività all’interno del mondo giornalistico, e la definitiva conferma è arrivata proprio dalla bella Claudia Mercurio. Vediamo le sue parole.

La conduttrice Claudia Mercurio positiva al Coronavirus dopo la vacanza in Sardegna

Claudia Mercurio, conduttrice della trasmissione Mattino Tv e di Il bello del calcio in onda su canale 21 ha raccontato di essere risultata positiva al Coronavirus.

La nota giornalista è in isolamento da diversi giorni presso una struttura alberghiera della cittadina abruzzese insieme con il suo staff. Sono stati effettuati i test a tutte le persone che sono entrate in contatto con la donna e tutti sono risultati negativi. Ad annunciarlo è stata lei stessa. “E’ stata una giornata che non credo dimenticherò, circolavano voci sul fatto che c’era un focolaio a Castel di Sangro, ma in realtà si trattava di me, sono positiva al Covid-19. Non è affatto semplice!“, queste le iniziali parole della donna che ha raccontato la vicenda avvenuta: “Al ritorno dalla Sardegna ho fatto un test veloce e un test sierologico, entrambi risultati negativi. Non avevo nessun sintomo, e nonostante ciò ho cercato di svolgere la mia attività “in sicurezza”, ho effettuato il tampone e beh non sono stata risparmiata dal coronavirus!!” La giornalista invita tutti a prendere le dovute precauzioni e a rispettare le norme per la tutela della salute, utilizzando sempre la mascherina e prestando un’attenzione maggiore nella gestione del contatto. Spera che il suo messaggio diventi un invito a non abbassare la guardia, e soprattutto ad arginare gli allarmismi creati in questi giorni intorno al caso. Claudia ha concluso sostenendo: “Mi dispiace che questa vicenda sia stata strumentalizzata da qualche collega, che mi ha definito ‘la conduttrice senza scrupoli’. Spero che la mia dichiarazione sia servita, cerchiamo di usare un pizzico di sensibilità in più”.

Segui anche il nostro canale instagram—>> clicca qui

M.B