Caterina Balivo, clamorosa rivelazione: spunta una ‘bugia’ raccontata a inizio carriera; ecco cosa ha confessato attraverso Instagram.

Una confessione del tutto inedita, quella spuntata da alcune Instagram Stories di Caterina Balivo, poche ore fa. La bellissima conduttrice napoletana si è lasciata andare ad alcuni racconti, mentre la sua hairtylist era intenta a prepararla per un lavoro. Oltre a svelare il suo peso, 64 kg, Caterina rivela un retroscena davvero curioso, che riguarda gli inizi della sua carriera. Una carriera iniziata grazie a una ‘bugia’ raccontata dalla bella napoletana! Proprio così, a confessarlo è proprio lei! Scopriamo cosa ha rivelato.

Caterina Balivo, clamorosa rivelazione: la ‘bugia’ sull’altezza a inizio carriera

Un retroscena davvero inaspettato, quello raccontato da Caterina Balivo nelle sue stories di Instagram. La conduttrice, durante una conversazione con la sua hairstylist, ha confessato la ‘bugia’ che ha raccontato agli inizi della sua carriera. La lunga chiacchierata è partita dall’argomento peso: Caterina pesa 64 kg, ma la sua hairstilyst stenta a crederci. È a quel punto che una terza persona, che riprende la scena, esclama: “Ma Cate è alta!”. Ed è sul ‘capitolo altezza’ che la Balivo si lascia andare alla curiosa rivelazione. Commentando il fatto che Wikipedia riporta che la conduttrice è alta 1,74, e non 1,73 come è in realtà, Caterina esclama: “Ma può essere, con la vecchiaia uno si accorcia! Da vent’anni c’è scritto su Wikipedia 1,74..Per farmi prendere a Piazza di Spagna dissi “1,77”, mi guardarono e mi dissero “Va bene tu sei una bassa, ci serve una bassa”, Veramente, andò così, l’ho fatto!”.

Caterina si riferisce a ‘Donna sotto le stelle’, il programma di Canale 5 dove la partenopea sfilò , a poco più di 20 anni, proprio sulla famosa scalinata di Piazza di Spagna. Un retroscena davvero curioso, quello appena raccontato dalla Balivo su Instagram! E voi, la ricordate agli inizi della sua carriera?