Barbara D’Urso senza pantaloni su Instagram: addosso solo una camicia, lo scatto scatena i fan della conduttrice.

Ormai ci siamo! Manca davvero pochissimo al ritorno in tv di una delle conduttrici più amate del momento. Parliamo di lei, l’instancabile Barbara D’Urso, che tornerà in onda su Canale 5 con i suoi tre programmi di successo: Pomeriggio 5, Domenica Live e Live Non è la D’Urso. Il primo ad iniziare sarà proprio Pomeriggio 5, che partirà lunedì 7 settembre: da domenica 13, invece, si ricomincia con gli altri due seguitissimi talk. Insomma, i fan della conduttrice sono già pronti! Ma, anche durante le vacanze, la D’Urso non ha mai smesso di tenersi in contatto col suo pubblico. Lo ha fatto attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, dove condivide foto e video delle sue giornate. È proprio lì che, qualche ora fa, è apparso uno scatto che non poteva passare inosservato! Il motivo? La bella partenopea indossa solo una camicia bianca…sotto niente pantaloni. Diamo un’occhiata!

Barbara D’Urso senza pantaloni su Instagram: lo scatto in camicia fa impazzire i fan

“Camicia!“, scrive Barbara D’Urso nella didascalia all’ultimo post condiviso su Instagram. E, in effetti, la camicia è l’unica cosa che la conduttrice indossa nello scatto pubblicato sul suo profilo ufficiale. Uno scatto che ha letteralmente scatenato i followers. In piedi sulle punte, Barbara si lascia fotografare con addosso una camicia bianca, sotto niente pantaloni: in bella mostra le gambe perfette della conduttrice. Ecco lo scatto ‘infuocato’:

Eh si, ve lo avevamo detto, Barbara è davvero incantevole nella foto condivisa con i suoi fan. La conduttrice si mostra in splendida forma, a pochi giorni del ritorno in tv! I fan non vedono l’ora di seguirla. Appuntamento lunedì 7 settembre con la prima attesissima puntata di Pomeriggio 5. La D’Urso è pronta a tenervi compagnia ogni giorno, tra approfondimenti di cronaca e notizie di gossip. Ovviamente, col cuore!