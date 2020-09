L’amatissimo ex concorrente di Amici di Maria De Filippi qui era solo un bambino: lo riconoscete?

Di concorrenti amatissimi ad Amici di Maria De Filippi ne sono passati davvero tanti. E questo bambino che vedete in foto è proprio uno di questi. Guardatelo bene, riuscite a riconoscerlo? Si tratta di Enrico Nigiotti, il cantante di Livorno che ha partecipato all’edizione del 2020 del famoso talent di Canale 5. Un’edizione in cui ha lasciato il segno: per amore della sua allora fidanzata, la ballerina Elena D’Amario, Enrico decise di auto-eliminarsi dal programma, rifiutandosi di sfidarla e consegnandole di fatto la vittoria. Un gesto che è rimasto impresso nei cuori dei telespettatori, che ancora oggi sono affezionati alla coppia.

Enrico Nigiotti è stato un allievo di Amici di Maria De Filippi nell’edizione del 2010. Dieci anni dopo, il cantautore livornese è diventato uno degli artisti più apprezzati nel nostro Paese. Di recente lo abbiamo visto sul palco dell’Ariston, dove ha presentato il brano Baciami adesso, all’edizione del 2020 del Festival di Sanremo. Ma forse non tutti sanno che Enrico è attivo anche sui social, in particolare su Instagram, diventato ormai il social preferito dai vip. È proprio lì che ha postato questa foto che lo ritrae da bambino, con questa simpatica didascalia : “Quando i capelli li tagliava mamma”. Ma il bel cantautore posta anche foto attuali, come quella pubblicata qualche ora fa, per annunciare la sua presenza all’Arena di Verona per la serata dei Seat Music Awards, in onda questa sera alle 21 su Rai Uno:

E voi, seguirete la puntata di questa sera dei Seat Music Awards? La scaletta è davvero scoppiettante: appuntamento alle ore 21 su Rai Uno! Nigiotti e tantissimi altri ospiti sono pronti a farvi emozionare.