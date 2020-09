Domenica In anticipazioni 13 settembre: super ospiti per Mara Venier nella prima puntata della nuova edizione, sono proprio loro.

Settembre è ormai arrivato e, per gli appassionati di tv, significa soltanto una cosa: il ritorno in onda delle principali trasmissioni! E domenica 13 settembre sarà la volta di uno dei programmi più seguiti e amati in assoluto, Domenica In! Mara Venier è pronta a tenere di nuovo compagnia al suo pubblico, ogni domenica, a partire dalle ore 14.00. E, a quanto pare, sarà un inizio scoppiettante. Le anticipazioni trapelate sul web sulla prima puntata sono davvero succulente. Tantissimi super ospiti dalla Zia Mara, tra cui due personaggi amatissimi dai telespettatori, presenti anche nell’ultima puntata della scorsa edizione. Avete capito di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Seguici anche su Instagram —–> CLICCA QUI

Domenica In anticipazioni 13 settembre: due super ospiti per Mara Venier, si tratta di Romina Power e Loretta Goggi

Mara Venier inizia col botto! La regina della domenica è pronta a tornare in onda con la sua Domenca In, esattamente il 13 settembre. Per la prima puntata dello show, la Rai ha organizzato una bellissima sorpresa per il pubblico: il ritorno delle due grandi amiche di Mara, Romina Power e Loretta Goggi. Le tre amiche di vecchia data si erano incontrate già nell’ultima puntata della passata edizione. La loro chiacchierata, più che intervista, ha emozionato tantissimo i telespettatori. Ed è per questo motivo che la Zia Mara ha deciso di fare il bis! Ma non è tutto: nella prima puntata ci sarà anche un terzo super ospite. Si tratta di Pierfrancesco Favino, protagonista del film Padrenostro, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Gli altri ospiti saranno annunciati nei prossimi giorni!

Anche per questa edizione, purtroppo, il programma dovrà attenersi alle regole anti contagio, per via dell’emergenza sanitaria ancora presente sul nostro territorio. Alternate alle interviste , a distanza, in studio, anche questa stagione sarà ricca di collegamenti video. Insomma tutto pronto per l’inizio di Domenica In. Zia Mara è prontissima, e voi?