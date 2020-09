Jasmine Carrisi, la gonna è ‘troppo’ corta: la reazione di Al Bano

Jasmine Carrisi è cresciuta ed è diventata una splendida ragazza dai grandi occhi chiari e lunghi capelli biondi e, come tutte le figlie, mette a dura prova papà Al Bano: scopriamo nel dettaglio l’episodio particolare.

Occhi color del cielo e lunghi capelli biondi, eccola la splendida Jasmine Carrisi, prima figlia del celebre Al Bano e la compagna, Loredana Lecciso. Di recente è uscito il suo primo video musicale per il quale Jasmine Carrisi indossa una gonna, secondo il papà, un po’ troppo corta: scopriamo di più su di lei e la reazione di Al Bano. Nata il 15 Giugno del 2001, la giovane è stata al centro dell’attenzione fin da piccolissima sia a causa dei famosissimi genitori sia grazie alla sua straordinaria bellezza. Jasmine Carrisi è cresciuta a Cellino San Marco, località natale del padre e ha un fratello e diversi fratellastri. Il minore è Al Bano Junior, figlio anche lui di Al Bano e di Loredana Lecciso che pare essere molto protettivo nei confronti della sorella nonostante la giovane età. Poi ci sono Yari, Cristel e Romina Jr, nate dal precedente matrimonio del padre con Romina Power e Brigitta, la bimba che Loredana ha avuto con il primo marito. Jasmine Carrisi ha un rapporto molto bello e forte con tutti loro. La giovane è molto attiva sui social, ha un profilo Instagram seguito da oltre settantamila follower dove ama condividere la sua vita e le sue avventure. Jasmine è la passione per i viaggi e adora prendere il sole. Della sua vita privata non si sa molto, pare sia fidanzata con un ragazzo di nome Alessandro che compare spesso nei suoi scatti e che la relazione duri da un bel po’.

Jasmine Carrisi è cresciuta: come ha reagito Al Bano alla gonna troppo corta

Jasmine Carrisi ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo a soli 17 anni, interpretando Isabella d’Aragona nel film “La dama e l’ermellino“. Di recente ha inciso il suo primo singolo intitolato Ego che sta avendo grande successo in radio e su diverse piattaforme musicali. Nel video che accompagna il pezzo, compare proprio Jasmine Carrisi con indosso una gonna che il padre ha definito troppo corta. Pare che il commento scherzoso di Al Bano sia stato “Dove te ne vai in giro con quelle cosce da fuori?”. Un episodio di cui padre e figlia hanno riso insieme. Jasmine Carrisi ha dichiarato che, in passato, essere figlia di un artista tanto celebre l’ha fatta soffrire, ma oggi sogna di poter cantare con lui sul palco dell’Ariston. La ragazza, infatti, è stata spesso attaccata sui social a causa della sua notorietà, ma ha saputo dimostrare una grande forza di carattere e una maturità invidiabili. Suo padre è molto fiero di lei e i due hanno un rapporto davvero unico e speciale. Al Bano si fa spesso accompagnare dalla figlia agli eventi più importanti, come quando ha sfilato con Jasmine sul red carpet di Venezia nel 2018.

Jasmine Carrisi è una ragazza talentuosa e con una grande forza d’animo che sicuramente riserva grandi sorprese.