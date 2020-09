Amici, l’annuncio a sorpresa è appena arrivato: i fan esplodono di gioia alla notizia; ecco di che si tratta.

Mentre sono in corso i casting della prossima edizione di Amici, arriva una splendida notizia dalle pagine social della trasmissione di Maria De Filippi. Una notizia che riguarda un ex concorrente del talent show di Canale 5. Di chi parliamo? Di Michele Merlo, che nel programma di Maria De Filippi si faceva chiamare ‘Mike Bird’. Il cantante ha partecipato all’edizione del 2017 di Amici, dopo aver calcato anche il palco di X Factor. Dopo Mike Bird, usa lo pseudonimo Cinemaboy, come il suo disco d’esordio in inglese. Oggi, però, è semplicemente Michele Merlo, ed ha una grossa novità per i suo fan. Curiosi di sapere di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Amici, l’annuncio a sorpresa è appena arrivato: arriva il primo romanzo di Michele Merlo, gioia per i fan

“Ho scritto un romanzo! Una storia d’amore, avventura e difficoltà ai giorni d’oggi”. È con queste parole che i canali social di Amici annunciano l’uscita del libro di Michele Merlo, ex concorrente del talent, esattamente dell’edizione del 2017. L’ex ‘Mike Bird’ debutta col suo primo romanzo, dal titolo ‘Cuori stupidi’, che sarà in tutte le librerie dal 22 settembre ma, da qualche giorno, è preordinabile negli store online. Ecco l’annuncio apparso sui social:

Una splendida notizia per i fan del cantante, che hanno reagito con entusiasmo all’annuncio. Anche sotto il post pubblicato qualche giorno fa dallo stesso Michele.

Una nuova avventura, per l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, che racconta ‘le pagine della sua vita’ nel suo primo romanzo. Chi di voi è curioso di leggerlo?