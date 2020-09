Luca Bizzarri si intrufola alla manifestazione dei negazionisti a Roma: il video, pubblicato in diretta su Facebook, diventa virale

Ieri si è tenuta a Roma la manifestazione dei negazionisti del Covid. C’erano circa millecinquecento persone a Bocca della Verità, tutti rigorosamente senza mascherina. Al grido di “giù le mani dai bambini“, i manifestanti hanno attaccato il governo e addirittura hanno bruciato in piazza le foto del papa Francesco e di Beppe Grillo. Qualcuno, invece, esponeva una foto raffigurante il papa Benedetto XVI. Tra i manifestanti, oltre ai rappresentanti di alcuni partiti, ai tassisti, bikers e albergatori, vi era anche Luca Bizzarri, attore, conduttore televisivo, nonché spalla di Paolo Kessisoglu. Bizzarri si è infiltrato, riprendendo il discorso di uno dei manifestanti e commentando in diretta sulla sua pagina Facebook. Il video, però, non è stato preso bene da alcuni manifestanti, che si sono scagliati contro l’attore e conduttore televisivo.

Luca Bizzarri, il video alla manifestazione di Roma diventa virale

Il conduttore e comico si è intrufolato in incognito alla manifestazione dei negazionisti a Roma. Bizzarri aveva una coppola in testa ed era l’unico ad indossare la mascherina delle millecinquecento persone presenti in piazza. L’attore ha ripreso gran parte dell’intervento sul palco di uno dei manifestanti, pubblicando il video in diretta sulla sua pagina Facebook. Il filmato è diventato virale in poco tempo e l’attore ha ricevuto anche tantissimi insulti. Bizzarri ha pubblicato alcuni insulti ricevuti sul suo account, aggiungendo con sarcasmo: “La simpatia e la sagacia dei negazionisti dell’Illinois“.

Pubblicato da Luca Bizzarri su Sabato 5 settembre 2020

L’attore fortunatamente ha saputo prendere con sagacia gli insulti arrivati sulla sua pagina dopo il video in diretta pubblicato su Facebook. Molti avevano augurato cose veramente brutte al conduttore televisivo, ma Bizzarri ha saputo rispondere con ironia, scansando le critiche e gli insulti ricevuti.