Amici, un’amatissima ex cantante è in dolce attesa: la foto col pancione

Amici, un’amatissima ex cantante del noto programma di Maria De Filippi è in dolce attesa: le foto del pancione sui social hanno emozionato i follower.

Il famosissimo programma Amici di Maria De Filippi è uno dei talent più seguiti di sempre, appassiona generazioni di tutte le età. Negli anni ha regalato moltissimi talenti che oggi sono diventati dei punti di rifermento per il pubblico da casa, soprattutto per i giovanissimi. Una trasmissione che deve il suo successo ovviamente alla sua talentuosa conduttrice, che grazie alle sue doti riesce a non deludere mai i telespettatori. Un vero e proprio successo che si è consolidato nel corso negli anni, e rappresenta un trampolino di lancio per tanti giovani cantanti e ballerini che tentano di trovare un posto nel mondo dello spettacolo. C’è chi anche dopo il programma continua a seguire e coltivare la propria passione ma dando anche una certa importanza al proposito di mettere su famiglia. E proprio per questo è giusto citare una delle prime concorrenti della prima edizione del programma, che all’epoca era noto come Saranno Famosi, stiamo parlando di Mirna Brancotti. La donna partecipò al talent come cantante, nonostante fosse molto amata ed ammirata dal pubblico, la giovane in preda ad un momento di malinconia, manifestò il suo malessere e il proposito di voler abbandonare la scuola. Dopo aver lasciato il programma Mirna ha continuato in seguito a coltivare la sua passione. Oggi la cantante ha annunciato una bellissima notizia, è in dolce attesa: le foto del pancione che hanno emozionato i fan.

Amici, l’amatissima ex cantante Mirna Brancotti è in dolce attesa: l’annuncio social

Mirna Brancotti ha partecipato come cantante alla prima edizione di Amici di Maria De Filippi, allora noto come Saranno famosi e condotto inizialmente da Daniele Bossari su Italia 1, per poi passare il timone a Maria. Mirna che allora era fidanzata, presa da un momento di nostalgia, durante le prove di un brano di Laura Pausini, Tra te e il mare, decise di abbandonare inaspettatamente il programma. Ha comunque continuato fuori a coltivare la sua passione. Ad oggi è anche una vocal coach ed è unita al personal trainer Gabriele Visentini. La donna ha rivelato una notizia incredibile, quella di essere in dolce attesa.

La cantante della prima edizione di Amici aspetta una bambina dal compagno nonchè personal trainer friuliano. Sui social ha mostrato diversi scatti col pancione, e le foto hanno emozionato tutti i suoi fan, che ancora oggi, a distanza di anni, ricordano l’artista. Infatti, all’epoca Mirna era molto apprezzata e seguita, e ancora oggi è molto ammirata. La ragazza continua a portare avanti la sua immensa passione per la musica senza però mai mettere in secondo piano la famiglia.

