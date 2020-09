Dolorosissimo lutto per la famosa cantante: il dramma terribile è stato ampiamente raccontato in diretta televisiva a Storie Italiane.

Proprio oggi, Lunedì 7 Settembre, è iniziata una nuova stagione televisiva. Tra i numerosi programmi di successo che sono ritornati ad essere mandati in onda, spunta anche lo show di Eleonora Daniele. Dopo il magico periodo vissuto con la nascita della sua primogenita Carlotta, l’ex concorrente del Grande Fratello è ritornata sul piccolo schermo con il suo programma più che imperdibile. Per la prima puntata di ‘Storie Italiane’, come al suo solito fare, la conduttrice televisiva ha organizzato ogni cosa nel minimo dettaglio. Numerosi, infatti, sono stati i servizi mandati in onda. E, soprattutto, gli ospiti presenti nello studio televisivo. Tra i tanti, c’è stata anche l’amatissima cantante. Che, a pochi mesi dal tragico e doloroso lutto da cui è stata colpita, ha racconto il suo dramma. Di chi parliamo esattamente? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Lutto per la famosa cantante: dramma terribile

Ospite della prima puntata di ‘Storie Italiane’, Wilm Goich, ex moglie di Raimondo Vianello, ha raccontato del dolorosissimo lutto da cui è stata colpito qualche mese fa. Susanna, sua figlia, purtroppo è morta di tumore. Ed, in occasione della sua ospitata televisiva, la famosa cantante non ha potuto fare a meno di raccontare il suo dramma. ‘Si è scoperto tutto da una tac, è successo tutto velocemente. In un mese’, ha iniziato a dire la Goich ad Eleonora Daniele. Insomma, un vero e proprio dramma, c’è da ammetterlo. Non soltanto perché, purtroppo, il decorso della malattia è stata velocissima, determinandone la morte della spaeker radiofonica, ma anche perché, come raccontato anche dalla diretta interessata, la cantante ha scoperto del tumore di sua figlia in un modo del tutto inaspettato. ‘L’ho scoperto in farmacia, andando a ritirare un medicinale che non volevano darmi, al telefono il professore ha detto che aveva una metastasi ossea. L’ho saputo in quel momento’, ha raccontato Wilma in diretta televisiva.

Insomma, un vero e proprio dramma, c’è da ammetterlo. Che, com’è giusto che sia, ha lasciato la famosa cantante davvero sconcertata. Ancora adesso, a distanza di cinque mesi, la sofferenza di Wilma Goich, nonostante l’aiuto del suo ex marito e della sua famiglia, non si placa affatto.