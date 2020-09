Stando a questa clamorosa indiscrezione, sembrerebbe che David Beckham e Victoria siano risultati positivi al Coronavirus: la notizia appena arrivata.

Continuano ad aumentare i personaggi dello spettacolo che, in piena emergenza Coronavirus, sono risultati positivi al temibile virus cinese. Proprio nei giorni scorsi, infatti, vi abbiamo parlato del grandissimo attore Dwayne Johnson e di tutta la sua famiglia, che, purtroppo, è venuta a sapere dell’amara scoperta. Ma non è affatto finita qui. Stando a questa clamorosa indiscrezione lanciata dal quotidiano ‘The sun’, sembrerebbe che anche David Beckham e Victoria siano risultati positivi. Non si tratterebbe di una cosa attuale, sia chiaro. Piuttosto, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la famosa coppia di Hollywood abbia contratto il Covid-19 durante una festa a Los Angeles. E che, dopo aver avvertiti gli iniziali sintomi, tutta la famiglia si sia messa in quarantena per diverse settimane. Insomma, una notizia davvero sconvolgente. Anche perché, a quanto pare, sembrerebbe proprio che il divo e sua moglie non abbiano affatto sapere nulla. Ma scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

David Beckam e Victoria positivi al Coronavirus: cos’è successo a Marzo

Una clamorosa indiscrezione, c’è da dire. Stando a quanto si apprende dal quotidiano ‘The Sun’, sembrerebbe che David Beckham e Victoria abbiano contratto il virus nei mesi di Marzo, quindi in piena emergenza Coronavirus. A quanto pare, sembrerebbe che la coppia sia risultata positiva al temibile virus cinese dopo aver partecipato ad una festa a Los Angeles. E che, dopo qualche giorno l’evento, i due abbiano iniziato ad avvertire i primi sintomi. In particolare, secondo la fonte che ha parlato al quotidiano ‘The Sun’, sembrerebbe che il divo del calcio abbia iniziato a stare molto male. E sua moglie, invece, abbia iniziato ad avvertire un fortissimo mal di gola. È proprio per questo motivo che, a quanto pare, sembrerebbe proprio che l’ex delle Spice Girls, letteralmente spaventata per quanto stava accadendo alla sua famiglia, ha deciso di mettere tutti in quaratena per più di due settimane.

Stando a quanto si apprende dalla fonte riportata da The Sun, sembrerebbe che, dopo l’impegno degli Stati Uniti di David Backham, sembrerebbe che la coppia sia ritornata a Los Angeles. E che, in occasione della festa di compleanno della loro figlia Brooklyn, i due si siano ammalati di Coronavirus.