Sesso e calo di desiderio in una coppia, come contrastarlo in modo efficace: sei consigli utili per ‘riaccendere’ la passione e non accusare la monotonia

Si sa, se c’è un elemento della vita da cui tutti fuggono in modo più o meno simile, è la monotonia. Un aspetto della vita che fa rabbrividire perfino i più pantofolai. Bene, adesso immaginiamo un rapporto di coppia in cui viga la monotonia, cosa immaginate possa essere? Un rapporto morto da cui è meglio fuggire, o quanto meno a cui è necessario dare un po’ di brio, affinché le cose possano migliorare. Tra le altre cose c’è da dire che non tutti a volte si rendono conto di quanto la monotonia possa essere controproducente… non solo all’amore, ma anche al sesso! Già perché anche i rapporti carnali soffrono la monotonia, bisognerebbe cercare sempre qualcosa di nuovo e stuzzicante, che possa riaccendere la passione e la libido, perché no. Cerchiamo di vedere insieme alcuni consigli utili per poter sconfiggere la monotonia e soprattutto il calo di desiderio sessuale.

Sesso e calo di desiderio, come contrastarlo: sei consigli utili per ‘riaccendere’ la passione

Scopriamo insieme 6 consigli utili per poter riaccendere la libido nella coppia, anche a distanza di anni.

Inventare delle attività da fare insieme:

Dopo diversi mesi o anni di convivenza l’unica attività in coppia oltre a quella sessuale che si condivide, probabilmente è quella di guardare insieme dei film sul divano. Noi vi invitiamo a dare un po’ di brio alla situazione, magari cercando di fare qualche attività nuova insieme. Optiamo quindi per un’attività extra che potrebbe cambiare tutto, per esempio un corso di massaggio, che possiamo mettere a frutto col partner una volta arrivati a casa.

Rimuoverlo dai social

Essere “amici” del proprio partner su Facebook e sugli altri social ha certamentente i suoi vantaggi, ma anche alcuni svantaggi. Tra questi sicuramente la perdita del sex appeal e la morte delle fantasie. La tattica è ancora una volta quella di reinventare la vostra coppia e di creare un alone di mistero. Magari potreste eliminarlo dagli amici e dopo un po iniziare a flirtare con lui o lei, come se non vi conosceste.

Lasciarsi sedurre da un altro uomo

Se non avete mai sentito dei giochi di ruolo, questo è il momento buono per provare. Potreste far travestire il partner da idraulico e farlo suonare alla porta. Potreste accoglierlo in una mise seducente o magari completamente senza veli… Sarà divertente farsi corteggiare da un’altro uomo e lui impazzirà di gelosia ma nello stesso il gioco gli potrebbe piacere e lo potrebbe stuzzicare. Tutto questo sicuramente porterà una ventata di aria fresca nella coppia.

Prendere il comando

A quanti uomini piace il controllo, eppure una volta ogni tanto avere una donna che sa come tenerti in pugno può fare la differenza. Prendiamo l’iniziativa, non lasciamo che sia sempre lui a chiederci un po’ di intimità, o un po’ di novità. Farvi vedere sicure di voi e provare cose nuove in ambito sessuale può certamente svegliare la situazione piatta.

Dirgli cosa ti piace di lui

Fallo sentire speciale. Se avete scelto lui o lei come vostro partner un motivo c’è sicuramente, bene. Ripercorrete insieme tutti i momenti belli della relazione, soffermatevi sui dettagli, sono quelli che hanno fatto la differenza. Sono sempre i dettagli a farla. Raccontate del primo bacio, della prima volta insieme. Ricordate cosa lo ha reso diverso da tutti gli altri. E’ questo a fare la differenza!

Speriamo di esservi stati di aiuto e che questi consigli possano piacervi!