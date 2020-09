Amici, un’ex ballerina del famoso programma di Maria De Filippi è incinta? Quel gesto social non passa affatto inosservato: di chi si tratta.

Partecipare ad un programma televisivo, si sa, è un ottimo trampolino di lancia. Lo sa bene chi entra a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi. Chi ha la possibilità di conquistare un banco nel famoso talent di Canale 5, lo sappiamo, non soltanto mette in mostra il suo enorme talento, ottenendo, magari, un ottimo riconoscimento dal punto di vista lavorativo, ma cavalca letteralmente l’onda del successo. È il caso, ad esempio, di questa ex ballerina. Che, a distanza di diversi anni dalla sua partecipazione, non soltanto è diventata una delle professioniste del medesimo programma che l’ha lanciata, ma ha anche ottenuto un clamore social davvero incredibile. Ecco. È proprio su Instagram, infatti, che questa giovanissima ragazza è super seguita. E, soprattutto, è super adorata da tutti i suoi sostenitori. Che, com’è giusto che sia, la seguono assiduamente e costantemente. È proprio per questo motivo che, dopo aver visionato una ‘particolare’ foto tra le braccia di suo marito, non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio: l’ex ballerina è incinta? Scopriamo insieme di chi si tratta. E cos’è successo.

L’ex ballerina di Amici è incinta?

Proprio pochissimi giorni fa, suo marito ha condiviso una tenerissima fotografia insieme mentre si accingono a darsi un passionale bacio, ma che, in un vero e proprio batter baleno, non è passata inosservata per un ‘particolare’ dettaglio.

Ecco. È proprio di loro che stiamo parlando: Lorella Boccia e Niccolò Presta. Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, la coppia si lascia immortalare mentre si accinge ad un tenerissimo bacio. Tuttavia, ciò che non passa affatto inosservato è la mano di lui poggiata sulla pancia dell’ex ballerina di Amici. Ecco. È da questo preciso momento che, vi assicuriamo, si è scatenato ‘l’inferno’.

Questi ne sono soltanto alcuni, ve lo assicuriamo. Ce ne sono tantissimi altri, infatti, che chiedono se la bellissima napoletana sia incinta oppure no. Se fosse realmente così, facciamo alla coppia i più cari e sinceri auguri.

