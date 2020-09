Mara Venier, confessione a sorpresa sul marito: le sue parole

Mara Venier, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha fatto una confessione a sorpresa sul marito: ecco le sue parole

Mara Venier è una delle conduttrici più amate nella storia della televisione italiana. La donna conduce con successo “Domenica In“, programma storico della Rai. Il pubblico la apprezza per il suo carattere spontaneo e genuino. La sua carriera è lunga quasi cinquantanni. La Venier ha esordito come attrice, ma ben presto ha vestito anche i panni di conduttrice ed infine quelli di opinionista de L’Isola dei Famosi. Da alcuni anni è La signora della domenica, conducendo su Rai Uno Domenica In.

Mara Venier, confessione inaspettata sul marito: le parole

La conduttrice si è sposata ben tre volte: la prima con l’attore Francesco Ferracini, da cui ha avuto una figlia, Elisabetta; la seconda volta con l’attore Jerry Calà, dal quale si è separata nel 1987; la terza ed ultima con Nicola Carraro. L’uomo è nipote di Angelo Rizzoli e anche lui è un editore, oltre ad essere un produttore cinematografico. Prima di sposarsi a Roma con la conduttrice di Domenica In, Carraro è stato legato per molti anni a Adonella Colonna di Paliano, da cui ha avuto tre figli: Ginevra, Giada e Gian Gerolamo, soprannominato Gerò, ex compagno di Simona Ventura.

La Venier è legata da circa vent’anni con Carraro e, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha dichiarato: “Eravamo clandestini… io stavo con un altro, un fidanzato molto noioso“. I due poi furono beccati dai paparazzi mentre si baciavano. Carraro voleva comprare le foto, ma la Venier rispose: “Mi misi a ridere. Con quei soldi ci avremmo fatto il giro del mondo piuttosto! Il pomeriggio mollai il fidanzato e dopo pochi giorni partimmo per i Caraibi io e lui”. Oggi Mara e Nicola si amano come il primo giorno e sono pronti a festeggiare questi vent’anni d’amore.