Proprio alle prime luci dell’alba, è stata avvertita una scossa di terremoto nel territorio nazionale: la paura si diffonde anche in provincia.

Non è stato affatto un ottimo risveglio per tutti gli abitanti di Salemi. Proprio all’alba di questa mattina, Mercoledì 9 Settembre, è stata registrata una scossa di terremoto. A darcene notizia, come sempre, è stato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Che, stando a quanto si apprende, avrebbe registrato un sisma di magnitudo 3.4 ad una profondità di 1.1 km. Il tutto, come dicevamo precedentemente, sarebbe accaduto intorno alle 6:56 Scossa di terremoto alle prime luci dell’alba a Salemi: paura in provincia di Trapani. Proprio alle 6:56 di questa mattina. Ed, immediatamente, ha gettato nello spavento più totale gli abitanti della zona più colpita. Fortunatamente, a quanto pare, non si registrano affatto danni ingenti a cose o a persone. Tuttavia, immaginiamo che la paura deve essere stata davvero altissima. Ma cerchiamo di capirne qualche cosa in più.

Scossa di terremoto all’alba a Salemi: trema la provincia di Trapani

Soltanto pochissimi giorni fa, vi avevamo parlato di una scossa di terremoto verificatasi a Siracusa a 100 chilometri dalla costa. Questa volta, purtroppo, ve ne parliamo di un’altra. Proprio alle 6:56 questa mattina, Mercoledì 9 Settembre, la zona di Salemi, in provincia di Trapani, è stata colpita da un lieve sisma. Stando a quanto si apprende dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa di terremoto sarebbe stata di magnitudo 3.4 e sarebbe stata registrata ad una profondità di 1.1 km. Insomma, un risveglio all’alba non affatto facile, c’è da ammetterlo. Fortunatamente, stando a quanto si apprende, non sono stati registrati enormi danni a persone o cose. Anche se, com’è giusto che sia, lo spavento è stato davvero immenso.

Ricapitolando, quindi, la scossa di terremoto è stata registrata a Salemi, in provincia di Trapani e, quindi, in Sicilia, alle prime luci dell’alba di questa mattina, Mercoledì 9 Settembre. Non sono stati registrati, fortunatamente, grossi danni. Anche se, a quanto pare, sembrerebbe che, prima dello sisma, gli abitanti delle provincia colpi abbiano sentito un boato.

