Chi è Jacqueline Baudit, moglie di Aurelio De Laurentiis: sapete dove è avvenuto il loro primo incontro?

Si chiama Jacqueline Marie Baudit ed è il grande amore di Aurelio De Laurentis. Che dura ormai da tantissimi anni. Ne aveva solo 24, infatti, il presidente del Napoli quando ha incontrato per la prima volta la bellissima svizzera, allora 19enne, al collegio di Bath. Una storia d’amore solidissima, dalla quale sono nati Luigi, Valentina ed Edoardo. Un legame che li unisce non sono nella vita privata, ma anche in quella lavorativa: tra le altre cose, Jacqueline è Vice-presidente all’interno dell’organigramma che compone le gerarchie della Società Sportiva Calcio Napoli, acquistata dal marito nel 2004. Scopriamo di più sulla signora De Laurentiis.

Chi è Jacqueline Baudit, moglie di Aurelio De Laurentiis: età, carriera e vita privata

Si sono incontrati per la prima volta al collegio di Bath, nel Regno Unito: lei 19 anni, lui 24. Da quel momento, Aurelio De Laurentiis e Jacqueline Marie Baudit non si sono separati più. Un legame fatto di amore e grandi successi: la coppia ha condiviso insieme anche tante avventure lavorative, come quella iniziata nel 2004, alla guida della squadra di calcio della città di Napoli. Jacqueline infatti è vice presidente della Società Sportiva Calcio Napoli. Sempre elegante e raffinata nel look, Lady De Laurentiis è molto attiva anche sul sociale: è presidentessa onoraria della Susan G. Komen Italia Onlus, associazione no profit dedicata al tumore al seno, e in passato ha fatto parte anche della campagna a sostegno dei bambini cardiopatici The Heart of Children, posando per il calendario di beneficenza dal titolo I gioielli nel cuore.

Spesso al fianco di Aurelio De Laurentiis allo stadio San Paolo in occasione delle gare casalinghe, Jacqueline ha un rapporto speciale con Napoli e con i suoi abitanti. La svizzera si è sempre mostrata disponibile nei confronti dei tifosi, distribuendo sorrisi e autografi. Innamorata anche delle bellezze della Campania, in particolare dell’Isola di Capri, tappa fissa per le sue vacanze estive. Ai microfoni di Carlo Alvino, in uno “Speciale Dimaro” di qualche anno fa, Jacqueline dicharò; “Io sono innamorata di Napoli da 40 anni, quando ho scoperto Eduardo De Filippo, Tinina, e tutta la famiglia De Filippo. E poi la città… il fatto di non sentirti straniera a Napoli, è qualche cosa di unico.”

Aurelio De Laurentiis è uno dei pochi produttori cinematografici ad avere avuto una sola donna nel corso della propria vita. E il motivo lo ha rivelato proprio lui, in un’intervista di qualche anno fa a Il Corriere della Sera: “Perché sono molto innamorata di lei, da 43 anni!”.

La famiglia De Laurentiis

Dal matrimonio tra Jacqueline e Aurelio sono nati tre figli: Luigi, Valentina ed Edoardo. Il primo, nato nel 1979, è un produttore cinematografico come il papà ed è diventato presidente del Bari nel luglio del 2018. Valentina si è laureata lo scorso aprile in Psicologia, all’Università Lumsa di Roma: la seduta si è tenuta online, per via dell’emergenza Coronavirus. Edoardo, 35 anni, è team manager della SSC Napoli.