Aurelio De Laurentiis positivo al Coronavirus: la nota della SSC Napoli

Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Coronavirus: il presidente del Napoli non sarebbe asintomatico, la situazione ora è sotto controllo. La nota ufficiale della SSC Napoli.

Aurelio de Laurentiis, il presidente della SSC Napoli, è risultato positivo al Coronavirus. Il portale Il Napolista fa sapere che il patron azzurro non sarebbe asintomatico: si legge che come lui, è risultato positivo anche un familiare e nei giorni scorsi anche un dirigente del Napoli sarebbe stato trovato positivo al virus. La situazione ora è sotto controllo soprattutto perchè, si legge, nei mesi scorsi il presidente del Napoli è stato colpito da una forte polmonite. Nella nota ufficiale della società azzurra si legge: “Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19“.

Ieri Aurelio De Laurentiis ha partecipato all’assemblea di Lega Serie A: nella notte il quotidiano La Repubblica ha fatto sapere che uno fra i venti presidenti e dirigenti dei club di Serie A che hanno preso parte all’assemblea è positivo al Covid-19. La comunicazione è stata data ai partecipanti alla riunione di ieri senza svelare il nome del positivo. “Secondo indiscrezioni l’interessato – che non avrebbe indossato la mascherina in diversi momenti della giornata – aveva da giorni sintomi ed era in attesa dei risultati del tampone arrivati in serata, nonostante questo si è presentato alla riunione di Milano. Solo alle 20 ha informato gli altri partecipanti” si legge su La Repubblica. Con la nota ufficiale della SSC Napoli è chiaro ormai che sia proprio il patron azzurro ad essere stato contagiato dal virus.

ADL al termine dell’assemblea che si è tenuta ieri, 9 settembre, al fine di gestire i diritti tv del campionato, si è fermato tra i giornalisti presenti nella sala dell’Hotel Hilton, a poca distanza dalla stazione Centrale di Milano e dalla Sede della Lega di Serie A.

Aurelio de Laurentiis non è solo il presidente della SSC Napoli: è un produttore cinematografico, fondatore insieme al padre Luigi della Filmauro. E’ nato a Roma il 24 maggio del 1949: il patron azzurro ed i film da lui prodotti e distribuiti hanno conquistato molti premi tra cui 15 David di Donatello. Ha acquistato la società sportiva Napoli il 6 settembre del 2004: è subentrato al Napoli dopo il fallimento della società. Nel 2007 ha conquistato la promozione in Serie A, la massima serie del campionato italiano, ed ancora oggi mantiene ben saldo il suo posto tra i gradini alti della classifica.