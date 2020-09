Gerry Scotti, lo ‘stop’ alla carriera in tv: non lo vedremo più? Le parole del conduttore.

Tutti i giorni fa compagnia al pubblico col quiz Caduta Libera e , a partire da sabato 12 settembre, tornerà con la nuova attesissima edizione di Tu si qua vales. Parliamo di lui, Gerry Scotti, tra i conduttori più amati di sempre della nostra tv. Ma una dichiarazione di Gerry al settimanale Oggi fa tremare il suo pubblico: il conduttore dirà addio alla tv? Non proprio…ma ecco cosa ha deciso di fare a 70 anni, ovvero tra sei anni.

Gerry Scotti, lo ‘stop’ alla carriera in tv: il conduttore dice addio al piccolo schermo?

Gerry Scotti è pronto a dire addio alla tv? Non proprio, o meglio non ancora. Ma le parole del conduttore durante un’intervista a Oggi sono state abbastanza chiare: “Ora le dico in assoluta sincerità che a 70 anni mi ritiro”. Un annuncio che non fa molto piacere ai fan del conduttore, oggi 64 enne. In realtà, già in passato Gerry aveva parlato di un possibile ritiro verso i 60 anni, ma questa volta sembra essere una decisione convinta. Niente paura, però: a quanto pare, Scotti non ha intenzione di scomparire del tutto dal piccolo schermo, ma solo di ‘frenare’ un po’: “Magari non sparisco del tutto, ma decelero, scelgo, dirado le presenze”. E a proposito del suo futuro lavorativo, il conduttore non esclude qualche esperienza del tutto nuova, come un programma divulgativo alla Piero e Alberto Angela, o un talk in un salotto tutto suo, stile Maurizio Costanzo Show.

Insomma, niente paura, Gerry non ci abbandonerà! Intanto, godiamocelo nelle prossime puntate di Caduta Libera e nel divertentissimo show del sabato sera, Tu si que vales.