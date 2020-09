Sesso, come risvegliare l’intimità di coppia: i rimedi infallibili

Sesso, come risvegliare l’intimità di coppia? Vi sveliamo alcuni rimedi infallibili che potrete mettere subito in atto con il vostro partner!

Sesso, una parola che ancora oggi sembra essere un tabù. C’è chi ha qualche difficoltà a parlarne apertamente, e se questo succede in coppia, se non si riesce a parlarne con il proprio partner o la propria partner, può accadere che il rapporto possa cadere in una parabola discendente. Il sesso è la parte legante di un rapporto tra due persone, e sarebbe quindi cosa buona e giusta superare la timidezza in una coppia, tutto sta nel far sentire a proprio agio l’altro. Perché un rapporto possa essere bello e soddisfacente è importante che ci sia coinvolgimento di entrambi; non bisogna sottovalutare la questione soprattutto se si tratta di una relazione stabile altrimenti si potrebbe cadere nella monotonia e questo renderebbe una pratica così bella, un atto fine semplicemente a sé stesso. Nelle relazioni a lungo termine, non è detto ma potrebbe succedere, si può perdere quel pathos iniziale, insomma il calo del desiderio è dietro l’angolo. Come fare quindi a riportare su gli animi ed a risvegliare un rapporto intimo in una coppia? Scopriamolo subito.

Sesso, volete risvegliare l’intimità di coppia? Ecco alcuni rimedi infallibili!

Come si può risvegliare l’intimità di coppia? Ci sono alcuni semplici rimedi che si rivelano immediatamente infallibili. La cosa importante è prima di tutto non perdere mai la fantasia, quella conta tantissimo per riaccendere la fiamma! E’ soprattutto molto importante parlare con il proprio partner, fargli sapere cosa ci piace, come deve muoversi, ed è inoltre importante chiedere al nostro compagno cosa gli piace per far sì che entrambi siamo in sincrono sotto le coperte. Ma, ricordiamoci una cosa.. arrivare sotto le coperte è forse il traguardo di un intenso corteggiamento iniziato fuori dal letto! Prima di tutto, è bene sapere che non bisogna MAI saltare la fase dei preliminari; quelli infatti costituiscono l’ABC del piacere sia per l’uomo sia per la donna. Ma vediamo in cosa consistono esattamente i preliminari.. Scorri in basso.

La prima cosa che conta, è far sentire sempre il vostro partner desiderato, dedicargli una certa attenzione è ciò che garantisce una stabile e duratura vita di coppia! Se fate coppia fissa da un po’, e volete risvegliare la vostra intimità, magari potreste darvi appuntamento in un luogo che non sia casa, che dia quel pizzico di trasgressione che magari è rimasta in un angolino nel corso del tempo e potreste stuzzicarvi durante la giornata con degli scatti provocatori che lascino leggere tra le righe le intenzioni che avete, mi raccomando leggere tra le righe.. non essere del tutto espliciti, così il vostro partner sarà tentato dal sapere cosa gli aspetta.. Se vi trovate in un luogo affollato, o magari siete in compagnia di amici ma vorreste tanto ritrovarvi soli con il vostro compagno o la vostra compagna, potreste farglielo intendere con degli sguardi, quelli con i quali solo voi vi intendete, o magari sussurrare all’orecchio parole che farebbero immediatamente sbarrare gli occhi.. Siete a casa sul divano a guardare un film? Bene..potreste allora optare per un film che possa immediatamente riaccendere i bollenti spiriti, magari con qualche scena che faccia intendere che avete un certo desiderio.. O ancora..potreste organizzare una cena intima in casa ed improvvisare un simpatico spogliarello.. il vostro partner apprezzerà!

Insomma, cari lettori e lettrici, avete davvero tante possibilità per dare una scossa alla vostra intimità di coppia, cosa state aspettando?

Seguici anche sul nostro canale Instagram >> clicca qui