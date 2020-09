Venezia 77, Alba Parietti esibisce uno spacco vertiginoso sul red carpet della biennale: lo scivolone è dietro l’angolo, le immagini imperdibili…

Quest’anno abbiamo avuto modo di vedere una Alba Parietti totalmente inedita, che ha confessato tutti i propri timori e le proprie debolezze. A partire dalla sua positività al coronavirus, fino al mostrarsi totalmente al naturale senza extension. La soubrette e conduttrice è tra i volti iconici della televisione italiana, sempre bellissima, nonostante l’età che avanza. Alba ha attraversato un periodo davvero molto particolare durante il lockdown. Alba Parietti durante il periodo di Lockdown è apparsa molto pensierosa sui social network. In particolar modo sul suo profilo Ufficiale Instagram, la bella conduttrice è spesso apparsa malinconica e nostalgica. Siamo sempre stati abituati a vedere un’Alba Parietti bellissima, raggiante e con dei look davvero invidiabili, anche dalle giovanissime. Carismatica, bellissima e con una chioma davvero curata, Alba ha fatto dei suoi capelli un vero e proprio biglietto da visita. Eppure adesso quei tempi sembrano solo un ricordo lontano, e adesso la donna sfila disinvolta alla biennale di Venezia.

Venezia 77, Alba Parietti e lo spacco vertiginoso: lo scivolone è dietro l’angolo

Alba Parietti non smette mai di stupire i suoi fan e nelle ultime ore sul suo profilo ufficiale instagram ha decisamente stupito tutti con il suo look super seducente alla biennale di Venezia. Una mostra d’arte cinematografica decisamente diversa da quelle che abbiamo visto fino ad oggi, senza pubblico e senza fan ad accogliere i divi dello spettacolo.

Alba ha deciso di stupire davvero tutti con un look davvero seducente. Un taglio di capelli corto e definito, il trucco è caldo e sensuale, dai toni del bronzo e del marrone. L’abito bianco ricorda moltissimo l’iconico vestito di Marilyn Monroe, e anche il taglio del vestito lo ricorda in maniera impressionante, peccato che quasi tutti i fan abbiano notato un particolare molto forte. Lo spacco è infatti vertiginoso e potrebbe nascondere un incidente sexy in qualunque momento e i più attenti avranno notato anche qualcosa alle scarpe. La donna infatti utilizza delle scarpe di una misura più grande della sua. Nonostante questo la donna sfoggia con classe ed eleganza il tappeto rosso del festival. In quanti l’avranno invidiata e in quanti ancora sognano un giorno di essere al suo posto. Nel frattempo sfogliate la gallery sul suo account ufficiale instagram.