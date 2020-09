Nel corso della sua intervista a Verissimo, Lapo Elkann ha raccontato tutti i traumi che hanno profondamente segnato la sua vita: il dramma dell’infanzia.

È finalmente arrivato Settembre e, insieme a tutti gli altri programmi televisivi, proprio Sabato 12 inizierà anche la prossima stagione di ‘Verissimo’. A distanza di diversi mesi dalla fine della scorsa edizione, Silvia Toffanin sarà nuovamente al timone del suo adoratissimo show. E, a quanto pare, è pronta a regalare una prima puntata davvero imperdibile. Fino a questo momento, infatti, sembrerebbe che i primi ospiti che si racconteranno a lei saranno Piero Chiambretti e Lapo Elkann. Ecco. A proposito di quest’ultimo, sono iniziate a spuntare alcune prime anticipazioni della sua intervista. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il famoso imprenditore si sia completamente raccontato senza troppi peli sulla lingua. E che, soprattutto, abbia raccontato tutti i traumi che, durante la sua infanzia, l’hanno fortemente segnato e caratterizzato. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme!

Verissimo, Lapo Elkann e i traumi che hanno segnato la sua vita: le sue parole

Nel corso della sua intervista a Silvia Toffanin e che vedremo Sabato 12 Settembre nella prima puntata di ‘Verissimo’, Lapo Elkann si è letteralmente raccontato e confessato. Ciò su cui l’imprenditore italiano ha posto principalmente l’attenzione sono stati tutti i traumi che, durante la sua infanzia, ha subito. E che, com’è giusto che sia, hanno segnato e caratterizzato la sua vita. E, soprattutto, il suo percorso. Non soltanto, infatti, il buon Elkann ha raccontato di essere stato un bambino iperattivo, dislessico ed affetto da deficit dell’attenzione, ma ha anche rivelato che, a causa del suo carattere, è stato anche rinchiuso in collegio all’età di tredici anni. È proprio qui che, da come si apprende sul web e da quanto dichiarato dal diretto interessato alla Toffanin, sembrerebbe che sia stato abusato più volte. Insomma, un vero e proprio dramma. E che, come dicevamo precedentemente, l’ha portato a vivere il resto della sua vita con immensa difficoltà. Da qui, infatti, ne consegue la sua scelta di affrontare questo enorme trauma con le sostanze stupefacenti. Impossibile, infatti, dimenticare di quando, nel 2005, è stato ricoverato a Torino per overdose. ‘Per me l’uso di sostanze era un anestetizzante. Anestetizzavo un dolore che sentivo in me’, ha detto Lapo Elkann.

Tuttavia, se il suo passato non è stato affatto facile, sembrerebbe che adesso Lapo Elkann abbia ritrovato il suo equilibrio. Attualmente, infatti, è felicemente fidanzato con una bellissima ragazza di origini portoghese. Di cui, tra l’altro, dice di essere completamente diversa da tutte le altre incontrate.

