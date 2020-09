Antonella Elia e Pietro Delle Piane, colpo di scena: arriva l’inaspettata confessione della nuova opinionista del Grande Fratello Vip.

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Lunedì 14 settembre andrà in onda la prima attesissima puntata del reality show più spiato della tv. Un’edizione che si prospetta ricca di colpi di scena e di novità! La più grande delle quali è rappresentata da lei, la nuova opinionista: si tratta di Antonella Elia, che affiancherà Pupo, già presente nella scorsa edizione. Una novità che regalerà pepe al programma, considerando il caratterino della bella Antonella, che pochi mesi fa era al GF Vip 4 come concorrente. Ma, questa estate, la abbiamo vista anche a Temptation Island Vip, dove ha partecipato con il suo compagno Pietro Delle Piane. Un percorso turbolento, quello della coppia, che si è concluso in modo ‘incerto’. A distanza di mesi, Antonella decide di fare chiarezza sulla questione. Antonella e Pietro stanno ancora insieme? Ecco cosa ha risposto la Elia in un’intervista rilasciata a Gente.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, la confessione: “La pausa di riflessione continua”

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono ancora una coppia? In tanti se lo chiedono, dopo l’esperienza a Temptation Island Vip. Dopo aver lasciato il programma separati infatti, i due sembravano essersi avvicinati, avendo Antonella deciso di dare un’altra chance al suo compagno. Ma a distanza di mesi come stanno le cose tra i due? A rispondere è stata proprio Antonella Elia, intervistata da Gente. A quanto pare, la coppia non si è affatto ricongiunta: “Non è cambiato molto rispetto a quello che già sapete. La pausa di riflessione continua. Ci siamo rivisti, sì, ma io ho ancora bisogno di tempo per capire, scavare e riflettere”. Insomma, la storia tra Pietro e Antonella sembra essere ancora in ‘stand by’, ma Delle Piane non è certo il tipo che si arrende facilmente! Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi.

Oltre alla nuova edizione del GF Vip, la prossima settimana partirà anche il nuovo viaggio di Temptation Island. Precisamente, mercoledì 16 settembre, su Canale 5. A condurre ci sarà Alessia Marcuzzi, per la seconda volta al timone della trasmissione. Siete pronti a seguire i vostri programmi preferiti? Si riparte lunedì sera col Grande Fratello Vip: Antonella, Pupo e Alfonso Signorini vi stanno aspettando!