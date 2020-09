Piero Chiambretti, confessione da brividi sulla mamma: le sue parole

Piero Chiambretti, ospite nella prima puntata di Verissimo, ha fatto una confessione da brividi sulla mamma: ecco le parole del conduttore televisivo

Lo scorso 17 marzo, Chiambretti e la mamma sono stati ricoverati al Mauriziano dopo essere risultati positivi al Covid-19. Il conduttore televisivo mai avrebbe immaginato che quelli sarebbero stati gli ultimi istanti trascorsi con la mamma. La signora, infatti, si è aggravata subito e dopo qualche giorno è morta. Chiambretti ha interiorizzato il forte dolore fino ad oggi. Domani sarà ospite nella prima puntata di Verissimo e racconterà per la prima volta di questa esperienza così dolorosa. Nel frattempo, di seguito pubblichiamo alcuni frammenti tratti dall’intervista rilasciata a Silvia Toffanin.

Piero Chiambretti, confessione da brividi sulla mamma

Il conduttore televisivo sarà ospite nella prima puntata di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Chiambretti parlerà per la prima volta della malattia, del ricovero in ospedale e soprattutto della morte della madre. “Non auguro a nessuno quello che ho vissuto” – dice Chiambretti nell’intervista alla Toffanin – “perché ne sono uscito a pezzi. Ho toccato il fondo”. Chiambretti è entrato in ospedale insieme alla mamma, ma poi non l’ha più rivista perchè è subito peggiorata. Il conduttore poi racconta: “Dopo me l’hanno portata nel letto di fianco, però dopo pochi giorni è peggiorata ancora e a quel punto, per protocollo, mi hanno chiesto che per non farla soffrire sarebbe stato meglio lasciarla dormire: è stata la cosa più brutta della mia vita”. Il conduttore poi racconta un’incredibile coincidenza: “lei faceva la poetessa ed è morta nel giorno mondiale della poesia. E nella notte in cui è mancata io sono guarito: mi ha dato la vita due volte”.

Chiambretti, nel frattempo, è pronto per iniziare una nuova avventura televisiva. Il conduttore sarà alla guida di Tiki Taka, programma dedicato all’informazione sportiva condotto in passato da Pierluigi Pardo. Il conduttore ha voluto ringraziare la rete del Biscione per la proposta e dice che Tiki Taka è il programma adatto per lui in questo momento storico della sua vita: “Visto che mia madre non c’è più, ho voluto fare una cosa diversa che non aveva mai visto per non sentirne troppo la mancanza”. La prima puntata andrà in onda lunedì 21 settembre e tra l’altro saranno sei mesi esatti dalla sua scomparsa: “ci sarà la prima puntata di un programma senza la mia prima spettatrice anche se so che lei è sempre qui con me”.