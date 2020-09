Daydreamer, anticipazioni del 13 settembre: cosa accadrà a Can e Sanem? I due riusciranno a sventare ancora una volta i perfidi piani dell’ex cognata Aylin?

Day Dreamer è stata la vera e propria rivelazione di quest’estate. Già gli anni passati le serie tv turche erano riuscite a riscuotere un discreto successo in Italia, ma quest’anno hanno fatto davvero il botto. La serie tv turca sta infatti facendo il giro del mondo riscuotendo un enorme successo. Successo dovuto anche e soprattutto ai due protagonisti della serie tv, Can Yaman, attore turco, idolo delle italiane e che abbiamo già visto in un’altra serie tv di successo ‘Bitter sweet’. E Demet Ozdemir, anche lei attrice turca bellissima e idolo delle teenager. I due attori hanno avuto un incredibile riscontro da parte del pubblico che ormai da alcuni mesi segue con passione e attenzione le vicende amorose di Can Divit e Sanem. I due si sono incontrati a causa di uno scambio di persona durante un evento in teatro e da allora si sono sempre cercati, senza sapere di conoscersi già. Nonostante alcune bugie la loro storia d’amore continua a far sognare i telespettatori, che spera per loro il lieto fine.

Daydreamer, trama 13 settembre: cosa accadrà a Can e Sanem

La puntata si apre con un Can arrabbiato con Sanem per il guaio che ha appena combinato con la campagna della Compass. La ragazza infatti ha sbagliato la stampa dei cartelloni pubblicitari. Deren è fuori di sé dalla rabbia e tocca al Divit calmarla e trovare una soluzione. L’aitante ragazzo propone ai suoi collaboratori di trasferirsi a casa sua per lavorare tutta la notte e risolvere la situazione. Mevkibe, insospettita dall’assenza delle figlie e messa in guardia da Melahat si presenta a casa di Can e con una scusa rimane li tutta la notte. La donna è li per controllare che Sanem e Can non abbiamo dei momenti intimi. Il giorno dopo è tutto pronto per la grande festa della Compass. Alla festa per il lancio della Campagna, Sanem è pronta a salire sul palco ma un sabotaggio ordito da Aylin, rischia di mandare a monte tutto il lavoro fino ora fatto. Ma le cose prendono una piega assolutamente inaspettata.

La ragazza sfrutta la propria memoria fotografica per tenere un discorso che non solo conquista il favore del pubblico, ma riesce anche a creare una certa commozione. Successivamente la festa la ragazza cerca di raggiungere Can che nel frattempo si dirige alla festa organizzata da Mackinnon, direttore della Gold Media. Prima che però possa riuscire a raggiungere l’amato, una cameriera le versa lo champagne sull’abito. Un vero disastro che si scoprirà essere stato orchestrato da Aylin. Sanem correrà in bagno per pulirsi ma rimarrà chiusa dentro… Come andrà a finire?