Lutto nel mondo della musica: è morto il famosissimo cantante reggae all’età di 77 anni, era il frontman di un seguitissimo gruppo musicale, cos’è accaduto

E’ stato uno dei primi a rendere il reggae popolare e probabilmente il primo a usare questo nome per descrivere la musica. Uno dei suoi brani più celebri si intitola infatti “Do the Reggay”, era il lontano 1968. Da li la sua carriera è stata tutta un crescendo e i del cantante, tantissimi. Molti sono i brani che lo hanno reso celebre nel mondo, come: “Pressure Drop”, “Sweet and Dandy” e “54-46 That’s My Number”. La nota rivista musicale Rolling Stone lo ha inserito nella lista dei 100 più grandi cantanti di sempre. L’artista è stato descritto come “il più grande cantante reggae vivente” in un profilo stilato poche settimane fa dalla rivista. Solo poche settimane fa, lui e la sua band avevano reso disponibile il loro nuovo album raggae, “Got to Be Tough”, arrivato oltre 10 anni dopo l’ultima uscita del gruppo musicale. ‘Toots’ è diventato famoso nel mondo per essere riuscito dove mai nessuno prima. L’uomo infatti era stato in grado di di fondere alcuni elementi del reggae con la tradizione giamaicana e con sonorità gospel, soul e R&B, sempre stando a quanto dichiarato dalla rivista Rolling Stone.

L’artista di cui vi stiamo parlando è Frederick “Toots” Hibbert morto poco fa all’età di 77 anni. Il cantante è stato il fondatore della band seminale Toots & the Maytals. L’intero mondo della musica piange questo colosso della musica, ritenuto da Rolling Stone come uno dei cantanti reggae più influenti del mondo della storia della musica. Insomma un personaggio davvero molto importante per il mondo della musica.

Al momento le cause della morte non sono state rese note in maniera ufficiale. Nonostante questo però nei giorni scorsi era stata data notizia sul web che il cantante era stato ricoverato per sintomi compatibili con quelli del Covid-19. Ovviamente non ce n’è ancora la certezza e bisognerà aspettare il comunicato ufficiale per averne la sicurezza. Purtroppo la pandemia sta continuando a mietere centinaia di migliaia di morti nel mondo. “È con dolore immenso che annunciamo che Frederick Nathaniel ‘Toots’ Hibbert è scomparso in pace la scorsa notte, circondato dalla sua famiglia all’University Hospital of the West Indies di Kingstone, in Giamaica“. Questo è il comunicato diramato dagli account social ufficiali della band.