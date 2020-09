A causa di un tragico incidente stradale, il famoso chef è morto alla sola età di 34 anni: era stato concorrente di un programma televisivo di successo.

Una notizia davvero sconvolgente e che ci è appena giunta: un famoso chef, che, anni fa, ha partecipato ad un famoso programma televisivo, è morto alla sola età di 34 anni. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il giovane in questione sia stato coinvolto in un tragico incidente stradale. Che, purtroppo, ne avrebbe causato la morte. A darcene notizia è stato il TMZ. Stando a quanto si apprende dalla dinamica dell’incidente raccontata, sembrerebbe che il giovane motociclista abbia perso il controllo del suo veicolo dopo aver urtato il marciapiede. E che, dopo essere caduto a terra, abbia avuto diversi infortuni. Insomma, una notizia davvero terrificante, c’è da ammetterlo. Non soltanto per la sua giovanissima età, ma anche perché lo chef, come dicevamo precedentemente, è molto conosciuto dal pubblico per la sua partecipazione ad un noto programma televisivo. Ecco tutti i dettagli.

Famoso chef muore per un incidente stradale: aveva partecipato ad un programma di cucina

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il famoso chef di soli 34 anni sia morto in seguito ad un tragico incidente stradale. Come raccontato precedentemente, infatti, Aaron Grissom, ex concorrente della trasmissione statunitense ‘Top Chef’, è stato il protagonista di una rovinosa caduta in motocicletta. Che ne avrebbe causato addirittura la morte. A quanto pare, lo chef avrebbe perso l’equilibrio della sua motocicletta dopo aver urtato un marciapiede della rotatoria. E, così, cadendo a terra, si sarebbe procurato diversi infortuni. Inutile, quindi, l’iniziale ed immediato massaggio cardiaco effettuato subito dopo la caduta ed, ovviamente l’intervento dei soccorsi, perché, purtroppo, il giovane Grissom è morto. A darne l’annuncio, come detto pocanzi, è stato il TMZ. Che, ovviamente, ha spiegato ogni cosa nel minimo dettaglio.

Appena appresa la tragica notizia, ‘Top Chef’, il programma al quale, diversi anni fa, Aaron Grissom aveva partecipato e grazie al quale era diventato famoso, ha voluto porgere un ultimo saluto al suo chef. ‘La famiglia di Top Chef è triste nell’apprendere della morte dello chef Aaron Grissom che aveva partecipato alla Stagione 12. Le nostre più profonde condoglianze vanno alla sua famiglia e a tutti i suoi amici’, queste le parole che il famoso programma culinario statunitense ha scritto in questa nota ufficiale diramata sul sito dello show.