Nel corso della puntata di Venerdì 11 Settembre di Mattino Cinque, Federica Panicucci ha letteralmente sbottato in diretta: cos’è successo.

Prima settimana di messa in onda di Mattino Cinque, eppure ricca di emozioni e di colpi di scena. Non ci riferiamo, badate bene, allo splendido annuncio a sorpresa, che, durante la prima puntata, la bellissima conduttrice ha voluto dare a tutti i suoi sostenitori, ma anche per quanto è accaduto nel corso della diretta di ieri, Venerdì 11 Settembre. Dopo aver dedicato ampio spazio alla cronaca, la bellissima Federica Panicucci è passata ad affrontare una tematica molto più ‘leggera’: il gossip. E che gossip è se non si fa riferimento alla vicenda Belen Rodriguez- Stefano De Martino? Sappiamo benissimo che, per tutta la durata dell’estate, l’ex coppia è stata al centro dell’attenzione di tutti. È proprio per questo motivo che anche la bella Panicucci non ha potuto fare a meno di fare un piccolo ‘recall’ della situazione. Tutto andava alla grande, fino a quando, uno dei suoi ospiti si è lasciato andare ad una dichiarazione che a lei, però, non è affatto andata giù. ‘Mi dissocio dalle tue parole’, ha detto la padrona di casa. Ecco cosa è successo.

Federica Panicucci sbotta a Mattino Cinque: cos’è successo

È quasi terminata l’ultima puntata della settimana di Mattino Cinque quando Federica Panicucci, con alcuni ospiti presenti all’interno dello studio di Cologno Monzese, parla del gossip dell’estate: la crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Si è parlato davvero di tutto, sia chiaro. A partire, quindi, dalla lite che, diversi giorni fa, la showgirl ha avuto per strada con alcuni paparazzi. Fino al flirt con Gianmaria Antinolfi. Ecco. È proprio in merito a questo argomento che uno degli ospiti della puntata si è lasciato andare ad una dichiarazione che non è affatto passata inosservata e che, di conseguenza, non è affatto piaciuta alla padrona di casa. Maurizio Sorge, famoso e notissimo paparazzo, ha esordito che il il breve flirt con l’imprenditore napoletano sarebbe stato una ‘trovata’ per promuovere il suo ristorante. Insomma, delle parole davvero incredibili. E che, come dicevamo precedentemente, hanno realmente fatto perdere le staffe alla colonna portante dello show di Canale 5. ‘Mi dissocio fin dall’inizio’, ha iniziato a dire la Panicucci. Ma non solo.

Alle parole di Maurizio Sorge su Belen e Gianmaria Antinolfi, la reazione di Federica Panicucci non si è affatto fatta attendere. Non soltanto, infatti, la conduttrice ha asserito di volersi letteralmente dissociare da tali insinuazioni, ma ha anche detto che quanto appena detto dal paparazzo e davvero gravissimo. ‘Non mi trovi d’accordo e mi dissocio. Devi usare il condizionale’, ha concluso la padrona di casa.