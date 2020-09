Cristina D’Avena, confessione a sorpresa: nessuno se lo sarebbe mai aspettato

Cristina D’Avena, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, ha fatto una confessione a sorpresa: nessuno se lo sarebbe mai aspettato

Cristina D’Avena è una cantante, attrice e conduttrice televisiva, divenuta famosa grazie alle sigle dei cartoni animati. Oltre che possedere una voce fantastica, la D’Avena è molto amata dagli uomini per la sua bellezza naturale e per le sue forme prorompenti. La cantante, soprattutto negli ultimi anni, ha avuto un grande successo sui social e le sue foto, specialmente quelle in costume, raggiungono un ottimo numero di like.

Cristina D’Avena, confessione a sorpresa: le sue parole

La D’Avena di recente ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, nella quale ha fatto una confessione a sorpresa sul suo compagno. La cantante, infatti, non ha mai parlato della sua vita privata e fino ad adesso nessuno ha mai saputo se l’artista fosse impegnata sentimentalmente o meno. La D’Avena ha rotto finalmente il silenzio e nell’intervista ha dichiarato: “Non dirò il nome del mio compagno, c’è troppa curiosità su quest’argomento. Stiamo insieme da 10 anni, avevamo amici in comune”. La cantante non ha voluto svelare altro, rimanendo avvolta nel mistero la sua storia d’amore che va avanti da circa dieci anni.

Nell’intervista, la D’Avena ha parlato anche del rapporto con i fan. Nonostante l’artista abbia venduto sette milioni di dischi, 750 incisi e abbia duettato con personaggi importanti della scena musicale come Loredana Bertè o J-Ax, la cantante non dimentica mai le sue radici e resta sempre molto umile, soprattutto nei confronti di chi la segue da tanto tempo. La cantante ha dichiarato di provare un affetto reciproco nei confronti dei fan e dedica loro molto tempo. L’amore ovviamente viene contraccambiato dai suoi fan, che le dedicano molti bellissimi gesti, come ad esempio macinare centinaia di chilometri per incontrarla.