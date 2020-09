In questa foto sono appena due adolescenti, oggi sono entrambe due volti famosissimi della tv. Riuscireste a riconoscerle?

Osservate attentamente questa foto. Riuscite a capire di chi si tratta? In questa foto, scattata diversi anni fa, erano appena due adolescenti, però il sorriso e lo sguardo sono sempre gli stessi. Vediamo.. vi diamo un indizio: sono sorelle, sono entrambi conduttrici televisive, entrambi sono scrittrici, ed entrambi sono giornaliste. Insomma i loro volti sono noti nel mondo televisivo. Una di loro ha particolari doti culinarie e l’abbiamo ritrovata in diversi format televisivi che trattavano appunto di cucina.. Ci siamo? Scorrete più giù, vediamo se avete indovinato!

Nella foto solo due ragazzine, oggi due volti famosissimi della Tv, le abbiamo riconosciute?

Ma si sono proprio loro, le sorelle Parodi, Cristina e Benedetta. Entrambe sono oggi due volti conosciuti nel mondo televisivo. Cristina, 55 anni è un’affermata giornalista ed è insieme a sua sorella Benedetta una delle conduttrici televisive più amate dagli italiani. Cristina Parodi Cristina è stata la prima conduttrice del telegiornale in onda nella fascia oraria delle 13:00. Nel ’96 da vita a Verissimo rotocalco televisivo dedicato ai servizi sui fatti della settimana, notizie rosa e approfondimenti con ospiti in studio; resta alla conduzione del programma sino al 2005. Nel 2013 ha fatto il suo approdo in Rai e nel 2014 ha condotto La vita in diretta insieme al conduttore televisivo Marco Liorni. Benedetta Parodi , 47 anni, è anche lei una giornalista, presto diventata un volto noto agli italiani ed oggi è particolarmente amata e seguita per le sue grandi doti culinarie che mette in mostra nei suoi programmi dedicati alla cucina dove prepara prelibatezze, come “I Menù di Benedetta” e il talent dedicato al mondo della pasticceria, “Bake Off Italia“ (scopri qui cosa è successo ad una delle concorrenti). Oltre che andare in onda sui canali televisivi, Zia Bene apre le porte anche i suoi fan tramite il suo canale Instagram.

Dal 14 settembre 2020 Benedetta Parodi conduce anche “Senti Chi Mangia” il cooking show in onda su La 7 che vede protagonisti in ogni puntata una sfida tra i fornelli. Facciamo tutti un in bocca al lupo alla nota conduttrice per questa nuova avventura!