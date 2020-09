Lutto nel mondo hard, è morta Zoe Parker, la famosa attrice per adulti: aveva solo 24 anni, le strazianti parole del compagno lasciano tutti a bocca aperta

Non si è mi abbastanza pronti quando si parla di persone che ci lasciano per passare a miglior vita, ancor di più se la persona in questione è giovane e apparentemente in salute. Oggi è un giorno molto triste per il mondo dell’hard. E’ infatti venuta a mancare una star molto apprezzata dei film per adulti, che è stata molto attiva tra il 2014 e il 2019. La Parker aveva deciso di chiudere con il mondo hard e per rifarsi una vita si era trasferita in Texas. L’attrice era molto famosa sulle piattaforme per adulti, tra cui Pornhub. La piattaforma di intrattenimento per adulti PornHub, è diventata ormai ricca di dettagli, e proprio grazie agli studi condotti dal sito, è possibile vedere quali sono le preferenze del pubblico Italiano, che nel corso degli ultimi anni ha visto una crescita sempre maggiore di utenti femminili, arrivate al 30%. Per adesso non sono molto chiare le dinamiche della morte e soprattutto le cause.

Lutto nel mondo hard, morta Zoe Parker: aveva solo 24 anni

Zoer Parker, è stata una ex attrice porno. Il suo corpo è stata trovato privo di vita in casa il 12 settembre scorso. A dare la notizia del decesso al pubblico, è stato il fidanzato, che ha aperto un crowfunding per pagare le spese del funerale. Zoe aveva da poco compiuto 24 anni e aveva deciso di lasciare solo l’anno scorso il mondo dei film per adulti. Una carriera lunga e ricca di successi, durata dal 2014 al 2019, ed era tornata in Texas per rifarsi una vita. Solo recentemente aveva annunciato sui social di essersi fidanzata ufficialmente con un ragazzo e di aver ritrovato la felicità.

Thank you everyone for subscribing to my onlyfans account! I just got a go pro 🙃 so buckle your seatbelts, I'm going to the beach (FINALLY) next weekend and there will be tons of vlog-style rendezvous footage to share😘 pic.twitter.com/rbZDwGWrtC — Zoe Parker (@zoeparkerxxx) May 3, 2020

Attualmente purtroppo non si conoscono i dettagli in merito alla sua scomparsa, ma pare che la ragazza non avesse particolari problemi di salute. Ovviamente bisognerà aspettare l’ufficialità dell’autopsia. Fino ad allora sarebbe sbagliato fare qualsiasi tipo di ipotesi. Una cosa è certa, la donna è morta durante il sonno. “Stava andando alla grande ed al felice della sua vita“, ha spiegato il fidanzato. Un amico invece la ricorda sui social: “Non aveva mai paura di stare esattamente dov’era. Illuminava la vita delle persone intorno a lei, mi mancherà così tanto“. Nel frattempo si leggono moltissimi messaggi sui social di chi l’ha vista e chi l’ha conosciuta.