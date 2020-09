Bill Gates, gravissimo lutto per il fondatore della Microsoft: la notizia è appena arrivata, immenso e profondo dolore per lui.

Bruttissima notizia per Bill Gates. Stando a quanto ci fa sapere il ‘New York Times’, sembrerebbe che il fondatore della Microsoft sia stato colpito da un gravissimo lutto. La notizia è stata data qualche ora fa. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il vero e proprio giro del web. Anche perché, parliamoci chiaro, il buon Gates è un personaggio di una portata davvero enorme. È inevitabile, quindi, che una notizia del genere abbia un suo eco. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Stando a quanto si apprende dal quotidiano americano, sembrerebbe che sia il fondatore della Microsoft sia rimasto orfano di padre. Si, è proprio così: è proprio questo la gravissima perdita che, secondo il ‘New York Times’, avrebbe subito Bill Gates. L’uomo, di nome proprio Bill Gates senior, aveva 94 anni. E, a quanto pare, era malato da diverso tempo di Alzheimer. Ma cerchiamo di capire tutti i dettagli.

Bill Gates, gravissimo lutto: è morto suo padre malato di Alzheimer

Stando a quanto si apprende dal ‘New York Times’, sembrerebbe che Bill Gates sarebbe stato colpito da un gravissimo lutto. All’età di 94, purtroppo, è venuto a mancare il padre del fondatore della Microsoft. Come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che l’uomo era malato di Alzheimer. E che Lunedì scorso, quindi due giorni fa, sia purtroppo deceduto presso la sua abitazione sulla spiaggia. Una perdita, da come si può chiaramente immaginare, davvero gravissima. E che, com’è giusto che sia, provoca un dolore davvero immenso. Anche perché Bill Gates Junior e Bill Gates Senior, infatti, hanno sempre avuto un rapporto davvero splendido. Tanto che, poco prima di ritirarsi dal lavoro e, soprattutto, dalla sua attività di avvocato, il sessantanovenne decise di aiutare suo figlio, troppo impegnato con l’azienda Microsoft, a gestire le mille domande di beneficenza che gli arrivavano.

Insomma, da come si può chiaramente intendere, una notizia davvero spiacevole e tragica per Bill Gates. Che, da come dicevamo precedentemente, era particolarmente legato a suo padre.

