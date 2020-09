La bellissima Elettra Lamborghini è tra i personaggi più seguiti sui social e proprio oggi ha condiviso un messaggio che ha messo in allerta i fan: “Era il mio sogno farlo”. Scopriamo di più.

La bellissima Elettra Lamborghini è una donna dai mille talenti: showgirl, cantante, ballerina, influencer. Amatissima sui social, il suo profilo Instagram, dove condivide momenti della sua vita privata e lavorativa, conta oltre sei milioni di follower. Il suo carattere spontaneo, sincero e privo di artifici la rendono apprezzatissima e amata da tutto il pubblico. Elettra Lamborghini, nipote del patron Lamborghini, si è sempre dimostrata una ragazza semplice e vivace. Un vero vulcano di energia, famosa per la sua schiettezza e per l’essere alla mano, nonostante il prestigio della famiglia a cui appartiene. L’abbiamo conosciuta grazie al programma Riccanza e poi ammirata sul palco di Sanremo in un’esibizione originale e ammaliante. Qualche ora fa, Elettra Lamborghini ha condiviso un video tra le storie del suo profilo Instagram che ha messo in agitazione i fan: “Era il mio sogno farlo”, ha scritto. E tutti si domandano cosa bolle in pentola: scopriamo di più.

Elettra Lamborghini, in arrivo un nuovo programma?

Qualche ora, tramite le storie del suo profilo Instagram, Elettra Lamborghini ha pubblicato un video in cui si trova in auto assieme a qualcuno di cui non si vede il volto. La didascalia che accompagna l’immagine riporta la frase: “Oggi registro un programma fichissimo, era il mio sogno farlo“. Con una serie di emoticon raffiguranti dolci, biscotti e torte e dei maialini. L’annuncio ha mandato in visibilio coloro che seguono la bella Elettra Lamborghini, che già speculano sulla possibilità che possa essere la protagonista di un nuovo programma televisivo incentrato sui dolci o sul cibo. Il post della cantante, misterioso e simpatico, ha suscitato una grande curiosità. Ovviamente, i fan sono trepidanti di sapere di quale programma si tratti e quando sarà trasmesso. Ecco, di seguito, la storia di cui vi abbiamo parlato.

Non

Non ci resta che aspettare per scoprire maggiori dettagli!