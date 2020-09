Lutto nel mondo della musica: appena arrivata la notizia della morte del cantante Alien Huang a soli 36 anni, è la terza star a morire in tre giorni

Sembra davvero che al peggio non ci sia mai fine e questo 2020 sembra non volerci proprio regalare un po’ di gioia e serenità. Questo 2020 ci ha messo davvero a dura prova e da inizio anno ad oggi sono molti i personaggi illustri che abbiamo perso per strada… Oltre al mondo dello spettacolo e del cinema, anche il mondo della musica ha vissuto negli ultimi mesi degli eventi tragici e delle scomparse decisamente improvvise. Un po’ il Covid, un po’ alcuni tragici incidenti, il mondo dei vip in generale, ha subito delle tragiche perdite e un’altra è arrivata proprio stanotte. Basti pensare che solo qualche giorno fa il mondo della musica piangeva la perdita del re del reggae. Stanotte anche un altro famoso cantante asiatico ha perso la vita per cause ancora da stabilire, a quanto pare. Lui è il terzo personaggio asiatico a perdere la vita negli ultimi tre giorni.

Lutto nel mondo della musica: morto Alien Huang a soli 36 anni

Alien Huang è stato un cantante, attore e conduttore televisivo conosciuto anche come Huang Hong-Sheng o Xiao Gui. Il cantante è stato trovato privo di vita nella sua casa di Taipei. La causa della morte purtroppo deve ancora essere accertata ma si sospetta il suicidio. E la morte di Huang, che aveva da poco compiuti 36 anni, arriva dopo altri due decessi registrati in pochi giorni in Asia. Nel corso degli scorsi tre giorni altri personaggi dello spettacolo, tutti di 36 anni sono morti in circostanze misteriose.

Il 14 settembre scorso è morta l’attrice giapponese Ashina Sei ed è di qualche ora fa la notizia della morte anche dell’attrice coreana Oh In-hye. Sulla sua morte se ne stanno dicendo di ogni tipo, ovviamente sono tutte dicerie che al momento non trovano ufficialità. Alcuni scrivono che il cantante è stato trovato mezzo nudo in casa e sul pavimento c’erano macchie di sangue. Altri, invece, che sarebbe stato trovato disteso nel corridoio fuori dal bagno. Altre fonti, ancora, scrivono che la vasca da bagno era piena d’acqua. In ogni caso, si apprende da un filmato delle telecamere di sicurezza che l’uomo torna a casa da solo alle 19.15 di martedì per non uscire più. A trovare il corpo e avvisare la polizia sarebbe stato il padre del cantante, arrivato a casa verso le 11 di mercoledì.