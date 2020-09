La riconoscete? Qui era solo una bambina, adesso è una delle concorrenti più belle che entrerà nella casa del Grande Fratello Vip.

Nella foto era appena una bambina, oggi è una delle donne più amate e seguite dal pubblico italiano e non solo: sarà la prossima concorrente del Grande Fratello Vip, stiamo parlando proprio di lei, Elisabetta Gregoraci. La showgirl è una ex modella e conduttrice televisiva, col suo talento è capace di spaziare da un ambito all’altro, mostrando sempre le sue doti eccezionali, senza mai errare. E’ stata sposata in passato con il noto imprenditore Flavio Briatore dal quale ha avuto il figlio Nathan Falco, nato nel 2010, la relazione è giunta alla rottura dopo numerosi anni trascorsi insieme. Elisabetta è una delle donne più seguite ed apprezzate, molto amata sui social. Conta un profilo instangram da più di un milione di follower, con i suoi scatti manda spesso in delirio i suoi fan, sensuale e meravigliosa, lineamenti mediterranei e un fisico statuario da far invidia a chiunque. La ricordiamo alla conduzione del noto talk show Made in sud, con Fatima Trotta e Stefano De Martino, un trio che ha portato il programma ad un successo straordinario. Oggi, com’è noto, Elisabetta Gregoraci sarà una delle concorrenti del Grande Fratello Vip, e l’attesa della sua entrata venerdì 18 settembre è davvero molto elevata. La showgirl ha pubblicato tempo fa uno scatto che ha suscitato grande curiosità. Entriamo nel dettaglio della foto.

Elisabetta Gregoraci, qui era solo una bambina, adesso è una delle concorrenti più belle del Grande Fratello Vip

Stiamo parlando proprio di lei, Elisabetta Gregoraci, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip, che farà il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia venerdì 18 settembre. La sua entrata è davvero molto attesa, infatti, in molti aspettavano che la Gregoraci facesse il suo ingresso lunedì scorso, ma così non è avvenuto e la delusione è stata davvero molta. E’ una delle donne più belle della nuova edizione del reality, la scelta sembrerebbe ardua, dato che di bellezza nel GF non manca proprio. Il parterre femminile può dirsi formato da un mix di avvenenza portentoso e avvincente, ma la bellezza si sa non è tutto, e come sappiamo e abbiamo da subito appurato, non manca certamente la personalità alle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip, e lo stesso vale anche per gli uomini. Elisabetta Gregoraci è molto apprezzata e amata, sul suo profilo instangram pubblica spesso scatti sensuali, mandando letteralmente in delirio il web. La donna ha anche postato una foto che ha suscitato grande curiosità.

L’immagine in evidenza ritrae Elisabetta da bambina, come lei ha scritto in basso aveva appena un anno. Beh possiamo dire che anche da piccina la Gregoraci aveva uno sguardo davvero incantevole, occhi grandi e guance paffute. La foto ha acceso una forte curiosità ed attenzione, abituati a vedere la showgirl da adulta. Un ricordo che sicuramente Elisabetta ha custodito con tanto amore, preservando la sua infanzia. Oggi, possiamo certamente affermare che è una delle donne più belle e più seguite, non solo per la sua immensa bellezza, un corpo da far invidia a chiunque, ma anche per il suo talento, infatti, è capace di destreggiarsi alla conduzione di diversi programmi, mostrandosi sempre attenta e perspicace. Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, dopo lo slittamento della sua entrata, farà il suo ingresso questo venerdì e l’attesa è davvero tanta. Non resta che aspettare e seguire la prossima puntata, che sarà sicuramente scoppiettante.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui