Uomini e Donne, gran caos in studio tra il cavaliere e le tre dame, volano paroloni: Maria De Filippi costretta a intervenire per sedare la situazione

Nuovi litigi, nuove conoscenze a ‘Uomini e Donne’, che stanno già bucando l’interesse del pubblico a casa. In particolare, il nuovo studio e le nuove modalità di svolgimento del programma, stanno incuriosendo moltissimo il pubblico a casa. Oltre ai nuovi tronisti, ci sono anche dei vecchi protagonisti, che continuano a tener banco e che fanno molto incuriosire. Tra questi sicuramente Roberta, che oramai da diversi anni si trova ad essere tra i volti più amati del pubblico in studio e a casa. Ache se c’è da dire che la povera Roberta non riesce a trovare davvero pace all’interno del programma e le sue conoscenze finiscono sempre in malora. Adesso è impegnata con una nuova conoscenza, che sembra essere decisamente molto peperina. Roberta fino ad oggi non è mai riuscita a trovare l’amore, anzi, le sue conoscenze si sono sempre interrotte dopo poco tempo con scarsi risultati.

La donna sta frequentando un nuovo cavaliere del parterre maschile, Nicola, che nel frattempo però sta conoscendo anche altre due dame oltre a Roberta. Stiamo parlando delle bellissime Carlotta e Valentina D., che insieme a Roberta hanno iniziato una frequentazione con il cavaliere. Roberta in puntata ha raccontato le impressioni sull’uomo, dicendo di provare interesse, anche se non è scattato nulla. Nel frattempo però ha riferito che l’uomo le avrebbe confidato di essere interessato solo a lei, ma di aver tenuto comunque le altre due in bilico, come ‘Piano B’.

Inutile dirvi che in studio è scattato un vero e proprio dibattito, che si è acceso ancor di più nel momento in cui è sceso il cavaliere e si è seduto davanti alle tre donne. La discussione più accesa avviene tra Roberta, Nicola e Valentina D.. Una serie di accuse reciproche fanno emergere dei dubbi sulla veridicità delle parole dell’uomo, e soprattutto di Valentina D, screditata anche da Valentina nel parterre femminile dietro. Un vero e proprio putiferio, che continua pressappoco per tutta la puntata. Attualmente non si riesce a capire da che parte sia la verità, ma ad un certo punto Maria è dovuta intervenire per sedare la situazione, diventata ingestibile. (Video QUI)