Alimentazione corretta e capelli al top: scopriamo insieme quali sono gli alimenti da mangiare per averli sani e forti, e per avere una chioma invidiabile

Per chi non lo sapesse, il primo passo per avere una chioma perfetta è quello di eseguire una hair care quotidiana di tutto rispetto. Spesso si pensa che per eseguire una hair care efficace e soprattutto che dia buoni risultati, sia necessario spendere molti soldi in cosmetici, ma in realtà non è sempre così. Spesso infatti è possibile riuscire a raggiungere risultati efficaci anche senza spendere fior di quattrini, ma semplicemente affidandosi a qualche piccolo trucchetto naturale. Sono infatti moltissime le ricette naturali da poter utilizzare per avere una chioma perfetta senza per forza utilizzare una miriade di prodotti diversi e dispendiosi. Come se non bastasse, uno dei primi elementi da modificare per far si che la chioma si davvero al top e invidiabile, è l’alimentazione.

Alimentazione e capelli: cosa mangiare per averli sani e forti

I capelli sono un vero e proprio biglietto da visita e curarli al meglio dovrebbe essere un’abitudine, ma non lo è per tutte le donne. E’ importante sfoggiare una chioma sana, forte, voluminosa e ben nutrita, non solo per apparire impeccabili agli occhi degli altri, ma per esserlo soprattutto ai nostri di occhi. Spesso la cura dei capelli passa in secondo piano, per tanti motivi, che sia il poco tempo, la poca esperienza o la poca consapevolezza. Avere i capelli nutriti e sani è davvero importante, non basta solamente utilizzare e applicare in modo corretto lo shampoo, il balsamo, le maschere e seguire le tecniche di asciugatura, ma talvolta la cura dei capelli parte anche dalla tavola.

Scopriamo insieme alcuni alimenti che ci aiuterebbero a rendere la nostra chioma: folta, sana, voluminosa e lucidissima.

Frutta secca: contiene molto zinco, alleato importante dei capelli, in quanto previene la caduta. Contiene gradi quantità di acidi grassi omega 3, che svolgono un ruolo importante sulla luminosità e rinforza la fibra. Fanno parte della frutta secca: mandorle, gli anacardi e le noci. I semi di zucca, di lino e di girasole, invece sono ricchi in acidi grassi omega-6, zinco e ferro, che hanno proprietà rigeneranti e ricostituenti.

contiene molto zinco, alleato importante dei capelli, in quanto previene la caduta. Contiene gradi quantità di acidi grassi omega 3, che svolgono un ruolo importante sulla luminosità e rinforza la fibra. Fanno parte della frutta secca: mandorle, gli anacardi e le noci. I semi di zucca, di lino e di girasole, invece sono ricchi in acidi grassi omega-6, zinco e ferro, che hanno proprietà rigeneranti e ricostituenti. Salmone: contiene acidi grassi omega 3, vitamine del gruppo B, vitamina A e la vitamina D. Prevengono la caduta.

contiene acidi grassi omega 3, vitamine del gruppo B, vitamina A e la vitamina D. Prevengono la caduta. Uova: rinforzano il cuoio capelluto e agiscono direttamente sulla crescita dei capelli. Inoltre apportano il ferro che è in grado di trasportare l’ossigeno ai follicoli, andando quindi a fortificare ulteriormente la cute.

rinforzano il cuoio capelluto e agiscono direttamente sulla crescita dei capelli. Inoltre apportano il ferro che è in grado di trasportare l’ossigeno ai follicoli, andando quindi a fortificare ulteriormente la cute. Frutta e verdura: melanzane, sedano e asparagi sono ricche di zinco. Questo riesce a mantenere i capelli in buona salute.

melanzane, sedano e asparagi sono ricche di zinco. Questo riesce a mantenere i capelli in buona salute. La vitamina C: favorisce la produzione di sebo, una sostanza oleosa di fondamentale importanza per stimolare la naturale crescita dei capelli e preserva la luminosità.

favorisce la produzione di sebo, una sostanza oleosa di fondamentale importanza per stimolare la naturale crescita dei capelli e preserva la luminosità. Yogurt bianco: ricco di calcio e proteine che nutrono la cute

ricco di calcio e proteine che nutrono la cute Cereali, legumi e pane: contengono lo zinco e ferro. I capelli saranno meno disidratati e contribuisce a far crescere i capelli.

contengono lo zinco e ferro. I capelli saranno meno disidratati e contribuisce a far crescere i capelli. Fagioli e lenticchie: ricche in proteine che contribuiscono ad aumentare la lunghezza e lo spessore dei capelli.

ricche in proteine che contribuiscono ad aumentare la lunghezza e lo spessore dei capelli. Carne rossa: è ricca in ferro, quindi è utile per ossigenare la chioma.

Speriamo di esservi stati utili!