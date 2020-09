Temptation Island, chi è la tentatrice Giulia: l’incredibile somiglianza con la famosa cantante, il web stenta a credere ai propri occhi

Ormai sono passate solo poche ore dalla prima e attesissima puntata di questa seconda edizione di Temptation Island, andata in onda dalle 21:30 circa. E già iniziano a trapelare le prime indiscrezioni e le prime anticipazioni, su quella che sarà la seconda puntata… si prospetta un’altra serata davvero infuocata! Il programma fortunatamente ha portato una vera e propria boccata di aria fresca per i telespettatori ed ha avuto un ottimo inizio, come ci si aspettava, e anche gli ascolti sono saliti alle stelle… La curiosità più grande di questi giorni è quella ovviamente di conoscere più da vicino i tentatori e le tentatrici che come ogni anno hanno il compito di ‘tentare’ i fidanzati e le fidanzate presenti nei villaggi. E adesso vogliamo parlarvi proprio di una delle tentatrici di quest’edizione, Giulia, che già si sta facendo conoscere per una incredibile somiglianza. Cerchiamo di conoscere qualcosa in più sul suo conto, come l’età, la sua carriera e le precedenti esperienze televisive.

Temptation Island, chi è la tentatrice Giulia: incredibile somiglianza con la cantante

Bellissima e con il sangue caldo, Giulia è tra le tentatrici che più si è distinta all’interno del programma ieri sera. La ragazza ha 21 anni, ed è nata all’Avana, Cuba. Attualmente vive in provincia di Lucca e lavora con i social network. Giulia si occupa infatti di network marketing per una compagnia di viaggi. Sappiamo che è una grande amante degli animali e della natura. Le piacciono tutti gli sport e sappiamo che pratica equitazione e sogna di fare la modella. Bellissima e con un fisico statuario, non è difficile che possa realizzare il suo sogno di calcare le passerelle ed essere protagonista di shooting fotografici.

La ragazza si è fatta notare all’interno del programma per l’incredibile somiglianza con la bellissima Elodie! A molti infatti non è passata inosservata questa somiglianza e sul web iniziano ad esserci moltissimi meme in cui si allude a questa cosa. Sarà la carnagione, sarà la capigliatura, il portamento, sta di fatto che le due si somigliamo veramente molto. Chissà se la cantante noterà questa somiglianza e dirà qualcosa. Per adesso non ci resta che aspettare la prossima puntata di temptation island per sapere cosa succederà tra lei e Gennaro.