Elisabetta Canalis completamente nuda in mare: “Freedom”, lo scatto apparso su Instagram è da togliere il fiato.

È una delle ex veline di Striscia la Notizia più amate di sempre. Parliamo di Elisabetta Canalis, che sul bancone del tg satirico più famoso della tv era in coppia con la bionda Maddalena Corvaglia. Dalla sua prima apparizione in tv, la bellissima sarda è entrata nel cuore dei fan, per non uscirne più! Oggi è super seguita sui social, in particolare Instagram, che è diventato a tutti gli effetti il social network più frequentato dai vip! È proprio sul suo profilo ufficiale, seguito da ben 2 milioni e 700 mila followers che, poco fa, è apparso uno scatto che ha letteralmente lasciato senza fiato i follower. Il motivo? La showgirl è completamente nuda, nella foto scattata in mare, in California. Pioggia di likes e commenti per lo scatto che ha alzato la temperatura su Instagram, diamo un’occhiata!

Uno scatto che non poteva passare inosservato, quello di Elisabetta Canalis, che al grido di ‘Freedom’, libertà, si lascia immortalare mentre fa il bagno completamente nuda. Via il costume, Elisabetta regala ai fan uno scatto che difficilmente dimenticheranno. L’ex velina di Striscia la Notizia lo ha condiviso poco fa sul suo profilo Instagram, lasciando letteralmente di stucco i numerosissimi followers. Guardate con i vostri occhi:

Eh si, un post che ha letteralmente scatenato i fan della Canalis, che hanno invaso lo scatto con likes e commenti, in pochissimi minuti. Una pioggia di complimenti ha invaso il post di Elisabetta, che si conferma una delle donne più amate del nostro mondo dello spettacolo.