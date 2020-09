Sapete qual è la fantasia erotica più diffusa tra i giovani? Il sondaggio di un noto portale vi chiarirà le idee, non lo immaginereste mai.

Il mondo del sesso è molto ampio e variegato e contempla innumerevoli possibilità. Ognuno, infatti, ha le proprie preferenze e i propri gusti a letto, che possono variare in base all’età, alla personalità e al proprio orientamento sessuale. Molti amano i rapporti ‘classici’, mentre altri vogliono trasgredire, preferendo situazioni e luoghi fuori dal comune, o posizioni più ‘plastiche’. Anche la scelta del partner, chiaramente, cambia da persona a persona. Alcuni sono attratti dai propri coetanei, altri da persone di età differente, altri ancora sognano di stare con più partner contemporaneamente. Insomma, la scelta è ampia e la passione non conosce regole ben precise, bisogna sempre seguire il proprio istinto. Un sondaggio condotto dal noto portale ‘CougarItalia.com’, però, è riuscito a individuare qual è la fantasia erotica più diffusa tra i giovani. In molti, probabilmente, non lo immaginerebbero mai. Siete curiosi di sapere la risposta? Eccovi accontentati.

Sapete qual è la fantasia erotica più diffusa tra i giovani? La risposta arriva da un sondaggio, ecco i dati

Sapete qual è la fantasia erotica più diffusa tra i giovani? Le risposte potrebbero essere tantissime e probabilmente ognuno di voi ne ha pensata una diversa. Ma è il portale ‘CougarItalia.com’ a darci quella giusta. Secondo un sondaggio condotto dal sito di riferimento per le donne mature che cercano i ‘toy boys’, il sogno proibito dei giovani è andare a letto con una donna più grande. I rapporti con le ‘milf’ sono dunque il sogno dei ventenni italiani. In molti probabilmente non lo avreste immaginato. Tutti sanno, infatti, che l’idea di avere un rapporto intimo con una donna matura piace a molti uomini, ma in tanti non avrebbero mai pensato che fosse questa la fantasia erotica più diffusa in assoluto. Il sondaggio ha preso in esame circa 2000 ragazzi di età compresa tra i 20 e i 29 anni e i risultati sono stati molto precisi. Addirittura il 24% degli intervistati, infatti, ha detto che sogna di avere un incontro ‘intimo’ con una donna più matura, perchè pensa che l’esperienza di lei tra le lenzuola potrebbe farlo impazzire.

Ecco gli altri risultati: il 17% degli uomini presi in esame sogna un rapporto con due donne, il 14% ama il bondage, mentre l’11% sogna di andare a letto con una sconosciuta. Lo avreste mai immaginato?