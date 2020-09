Morto a ottant’anni il mitico stuntman conosciuto come “The Legend” grazie alle sue evoluzioni spettacolari e da brividi. Scopriamo i dettagli.

Si chiamava Ernie F. Orsatti ed è stato uno dei più celebri e osannati stuntman al mondo. Conosciuto come The Legend per le sue acrobazie spettacolari e incredibili, il mitico stuntman è morto a causa di un ictus che lo ha ucciso all’età di ottant’anni. L’uomo è deceduto in California e a dare la notizia è stato il figlio, Noon Orsatti. Ernie “The Legend” Orsatti era nato a Beverly Hills nel 1940 da una cantante lirica e dal celebre giocatore di baseball professionista Ernie R. Orsatti. Prima di dedicarsi al mondo dello spettacolo e alla professione di stuntman, si era concentrato sul nuoto e sulla professione di modello. Inoltre, lo abbiamo visto come attore in film celebri come “L’incredibile Hulk”, “Professione assassino”. La sua apparizione più celebre, tuttavia, resta la performance ne “L’avventura del Poseidon“. Scopriamo di più.

Morto lo stuntmant Ernie F. Orsatti, conosciuto come “The Legend”

Un ictus ha portato via “The Legend“, il re degli stuntman, morto il 12 Settembre.. Ernie F. Orsatti non si è mai tirato indietro di fronte alle scene più assurde e pericolose, arrivando a mettere a rischio la sua stessa sicurezza e perfino la vita. Indimenticabile nel film “L’avventura del Poseidon” che racconta il naufragio di una nave da crociera destinata ad affondare, quando il suo personaggio cade per da diversi metri e nell’impatto dell’arrivo sfonda perfino un vetro. Acrobazie incredibili, spettacolari, che lo hanno consacrato come uno dei più grandi di Hollywood e, difatti, è stato il coordinatore del dipartimento stunt per film importantissimi del calibro di “Inferno di Cristallo” e “Schegge di paura”. Una volta, “The Legend” confessò che la caduta sul set de “L’avventura del Poseidon” lo aveva spaventato a morte e, a riguardare l’incredibile acrobazia, possiamo certamente capire il perché.

Non possiamo che unirci al cordoglio della famiglia per la perdita di talento tanto incredibile.