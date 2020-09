Domenica Live, Franco Oppini dice la sua su Alba Parietti, dure parole nei confronti della showgirl ma la risposta di lei non tarda ad arrivare..

Nella puntata di Domenica Live andata in onda oggi su Canale 5 non sono mancati colpi di scena. La presenza dei diversi ospiti ha animato la trasmissione attraverso discussioni, aspre polemiche e confronti. Ospite in studio da Barbara D’Urso era oggi Francesco Oppini, papà del concorrente del Gf Vip Francesco Oppini ed ex marito della showgirl Alba Parietti. Una delle questioni affrontate quest’oggi in puntata a Domenica Live è stata quella che ha visto protagonista Venerdì 18 Settembre Alba Parietti in diretta telefonica con i concorrenti del GF Vip. Qualche giorno prima, se ben ricordate, la contessa Patrizia De Blanck concorrente del reality ha espresso il suo parere in merito all’entrata di Oppini il venerdì successivo ed alla madre nonché showgirl Alba Parietti, esordendo in questo modo : “Francesco Oppini è simpatico, è la madre che è una S*****a”. Parole che sono arrivate immediatamente alle orecchie della Parietti che non tarda a commentare l’accaduto sui social. Ma non finisce qui perché nella seconda puntata andata in onda questo Venerdì la Parietti è stata invitata da Alfonso Signorini a rispondere pubblicamente in diretta alle parole della Contessa subito dopo l’entrata in casa di suo figlio Francesco. L’accaduto è stato commentato oggi in studio dall’ex marito di Alba, Franco Oppini che attacca duramente la sua ex moglie: ” Ieri sera era la serata di Francesco. Ogni tanto fai più la madre e evita di essere sempre la Parietti. Tu da madre ogni tanto cerca di non offuscare tuo figlio. Lascialo un po respirare questo ragazzo, che non è più un ragazzo ormai ed ha quasi 40 anni..”

Domenica Live, Franco Oppini attacca duramente la Parietti: lei risponde sui social

Anche in questa occasione, la Parietti non ha potuto fare a meno di dire la sua, anche se non in diretta Tv. Ha però fatto sapere di aver appreso le forti parole del suo ex marito, ed in merito la showgirl risponde :“Io non credo di dovere spiegazioni a nessuno, ma oggi mi trovo a commentare mio malgrado , l’ennesimo sputtanamento immotivato da parte di Franco Oppini alla mia persona. Io credo che nel bene e nel male di essere stata una buona madre e aiutato mio figlio sempre. Sono sempre stata al suo fianco e spesso da sola . Sono stata poco ringraziata per questo , ma solo criticata e ingiustamente . Fare la madre e il padre negli anni dell’adolescenza spesso sola non e’ facile. Ma Francesco è molto carino ed educato. I conflitti li hai con chi passa la vita con te non con chi vedi poco e a distanza .

Non capisco perché ogni volta trovo Franco inelegantemente a fare commenti negativi su di me. Non credo proprio di meritarmelo e soprattutto se Franco non vuole si parli di me per dare spazio a Francy , sarebbe opportuno che non parlasse affatto sopratutto mancandomi di rispetto come sempre. @barbaracarmelitadurso sa che le ho chiesto durante @livenoneladurso di non parlare mai di @grandefratellotv per lasciare che lui abbia lo spazio che merita. La telefonata mi e’ stata richiesta , ero perplessa ma l’ho fatta perché ero stata più volte citata ed è’ stata simpatica. Sono amareggiata dal fatto che si tenda sempre malamente a sfruttare il mio nome , dicendo che sono io a sfruttare mio figlio addirittura , al quale , mai farei del danno. Perché sciacquare vecchie ruggini il primo giorno sulla pelle di francesco? Non lo capisco non lo capirò mai. Giuro che mi viene da piangere a sentire il mio ex marito che dovrebbe sostenermi , continuare a sputtanarmi ingiustamente, appoggiato da personaggi piccoli e inutili come la Cascella che vivono sparlando del nulla e di ciò che non conoscono. Non mi sembra questo il modo di aiutare @francesco_oppini_82 , vecchia storia e triste purtroppo. Sono amareggiata . Spero Franco almeno si renda conto che non può far pagare a Francesco i vecchi rancori nei miei confronti evidentemente mai sopiti . Ma perché poi mi domando ? Cosa ho fatto? Trovo molto peggio invece invece di parlare della bella figura che Francesco sta facendo , di buttare cattiverie su di me . Mi spiace davvero tantissimo.”

Queste le parole che Alba Parietti riporta sotto uno scatto postato sul suo profilo Instagram in cui compare insieme al suo ex marito Franco. Questa sera Alba sarà ospite a Live Non è la D’Urso, che dite.. la Parietti avrà o no un chiarimento con Franco Oppini?