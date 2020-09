Lei è la sorella di una famosa attrice italiana, conosciuta in tutto il mondo: la loro somiglianza è incredibile, le foto vi lasceranno senza fiato

Lei è la sorella di una famosissima attrice italiana, famosa in tutto il mondo e sposata con un altrettanto noto attore. Le due sono legatissime e inutile dirvi che sono entrambe di una bellezza disarmante. Spesso abbiamo visto la sorella alle prese con dei ruoli molto particolari, che andavano dal drammatico alla classica svampita della porta accanto. In ogni caso, la donna ha una bravura senza eguali e molto fa parlare anche la sua vita privata. Eccentrica, sesso sopra le righe ha fatto tanto parlare di sé per aver sposato il suo attuale marito dopo pochissimi mesi dal loro primo incontro. Da allora ne è passato di tempo, eppure i due sono più innamorati che mai. Per quanto riguarda la sorella invece, non ha certamente seguito le orme della sorella, anzi, vive una vita piuttosto riservata, ma nonostante questo ha moltissimi amici del mondo dello spettacolo, come si può vedere anche dalle foto sul suo profilo ufficiale instagram.

Lei è la sorella di una famosa attrice: la loro somiglianza è incredibile

Forse lo avrete capito, lei è Elisa Chiatti, sorella della celebre attrice e presentatrice Laura Chiatti. Le due sono legatissimi e condividono la passione per il cinema, per la moda e soprattutto la bellezza. Su di lei si conosce veramente pochissimo, se non che condivide la stessa bellezza con la sorella più famosa Laura. Anche lei ha degli splendidi occhi azzurri come il cielo, i capelli biondi, le labbra carnose e il sorriso smagliante.

La sorella Laura ha voluto immortalarla in uno splendido scatto, probabilmente nel corso di un evento ufficiale, con una dolcissima dedica sotto…

“2 corpi, un solo cuore… @elisa.chiatti77 … sei la straordinaria certezza che anche quando la vita è in bianco e nero, insieme troviamo sempre un nuovo colore. Ti amo sorellina ! Auguri “. Un bellissimo messaggio d’amore, quello vero, pure e sincero che può esserci solo tra due sorelle o due fratelli. Nello scatto indossa un meraviglioso abito da sera nero, con inserti in pizzo, e a completare l’outfit certamente il trucco molto intenso che mette in risalto gli occhi azzurrissimi, che ha in comune proprio con Laura. Insomma un duo davvero esplosivo quello formato dalle sorelle Chiatti.