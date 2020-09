Elettra Lamborghini sta male? A pochi giorni dalle nozze: “E’ un dolore indescrivibile” fa sapere la giovane sui social.. Cosa sarà successo?

La ricca ereditiera dalla personalità eccentrica, Elettra Lamborghini è una delle artiste più amate in Italia e gode di una certa fama; la giovane infatti è molto seguita dal pubblico giovanile. Per la sua bellezza e per la sua simpatia Elettra è riuscita a conquistarsi una grossa fetta di pubblico. Ci ha fatti ballare a suon di Musica ( e il resto scompare) quando è salita sul palco di Sanremo per partecipare alla settantesima edizione del Festival della musica. Ma non è solo nota al pubblico per le sue performance musicali; Elettra ha un seguito di oltre 6 milioni di seguaci nel suo profilo Instagram. Con i suoi followers infatti la giovane cantante condivide tutto della sua vita. Qualche tempo fa ci ha infatti resi partecipi della proposta di matrimonio ricevuta dal compagno nonché deejay e producer Afrojack. Da quel momento Elettra è super impegnata ad organizzare il matrimonio in grande stile. Tutto oggi sembra essere pronto, o quasi.. speriamo non manchi proprio la sposa! Elettra in queste ultime ore ha fatto sapere ai suoi 6 milioni di seguaci e più, di non stare molto bene, ha parlato di un dolore inspiegabile. Scopriamo cosa è successo.

Elettra Lamborghini :”Un dolore insipiegabile”, il dramma a pochi giorni dal SI

Mancano pochi, anzi pochissimi giorni alle imminenti nozze. Pare che questo Lunedì Elettra non lo abbia iniziato col piede giusto; la cantante fa sapere al pubblico che la segue da casa tramite le sue Instagram Stories del suo profilo che questa mattina è stata costretta a dover lasciare il luogo di lavoro perché si è sentita male ed è dovuta tornare immediatamente a casa :“Trucco, parrucco, pronti a registrare ma sto male e sto andando a casa”. Scorri in basso per continuare a leggere..

Tutta la verità

Elettra Lamborghini dovrà trascorrere l’intera giornata a letto prima di riprendersi completamente. I fan preoccupati le hanno inviato messaggi per sapere come stesse, e lei li ha immediatamente informati: “E’ il mio solito problema ai reni, è un dolore inspiegabile, l’unico che mi porta a non riuscire a fare assolutamente niente”. E’ a riposo forzato la futura sposa a causa di un problema ai reni. Qualche tempo fa Elettra aveva comunicato ai fan di non poter fare equitazione, una sua passione, perché aveva un’infiammazione ai reni. Sembrerebbe che ora sia tornata.

A pochi giorni dall’imminente si ci auguriamo che la giovane si riprenda del tutto per viversi il giorno più bello!